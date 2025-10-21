錸德旗下錸寶跨入醫療CDMO領域 開啟成長第⼆曲線

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
錸德集團旗下錸寶21日宣布正式跨入醫療 CDMO委託開發與製造服務領域，攜⼿英國Adtec Healthcare與台灣施吉⽣技（SG Biomedical）合作打造低溫電漿醫療平台。錸德／提供

錸德（2349）集團旗下錸寶（8104）21日宣布正式跨入醫療 CDMO（Contract Development & Manufacturing Organization）委託開發與製造服務領域，攜⼿英國Adtec Healthcare與台灣施吉⽣技（SG Biomedical）合作打造低溫電漿醫療平台；並與國際級基因定序技術團隊，及麗寶⽣醫展開光學基因應⽤合作，宣⽰錸寶成功跨出⽣醫轉型的關鍵⼀步，從光電製造正式邁向⾼附加價值醫療產業，開啟企業成長的第⼆曲線。

低溫電漿慢性傷⼝治療技術具備低溫、安全、無痛、無接觸且無副作⽤等臨床優勢，已通過歐盟CE與台灣TFDA雙重認證，並累積超過15年歐盟臨床實證與65篇國際醫學期刊佐證，為全球醫界公認的創新傷⼝治療⽅案。

錸寶以多年深耕的光電製造與精密製程管理為基礎，投入國際臨床驗證成熟的低溫電漿慢性傷⼝治療技術。該技術由英國Adtec Healthcare與德國Max Planck研究院共同研發，由施吉⽣技（SG Biomedical）負責亞洲市場推廣與臨床導入。施吉⽣技於2025年完成與Adtec最⼤股東基⾦的策略整合，現持有Adtec 16.8%股權，雙⽅形成緊密的技術與資本聯盟，共同推動低溫電漿技術的全球應⽤與亞洲製造基地建置。

錸寶於2025年透過策略投資施吉⽣技，成為其在醫療製造領域的核⼼夥伴。雙⽅攜⼿整合臨床需求、製造能量與國際市場，共同打造「亞洲低溫電漿醫療製造平台」，建立從技術開發、量產製造到臨床驗證的完整鏈結。⽬前整機設備由英國Adtec Healthcare⽣產，預計2026年第2季將導入部分製程⾄錸寶⽣產體系，並於第4季啟動整機量產。此⼀平台的建置，象徵錸寶正式跨入⾼附加價值醫療製造。

截⾄2025年9月，低溫電漿傷⼝治療系統已進入全台7家頂尖醫學中⼼及⼤型醫院使⽤，涵蓋北中南主要教學體系，象徵該技術已進入台灣醫療應⽤的最⾼層級。2026年起，錸寶與施吉⽣技將持續推動第⼆波醫學中⼼導入計畫，計畫2026年底將涵蓋全台將涵蓋全台26家醫學中⼼，並同步拓展⾄東南亞市場，建立區域臨床⽰範據點，讓台灣成為亞洲低溫電漿醫療技術的重要製造與研發中⼼。

根據2025年9⽉美國S&S Insider Research全球市場報告，Adtec Healthcare以臨床⽂獻數量與技術領先程度榮登全球電漿醫療技術第⼀名，遙遙領先其他廠商。報告指出，美洲為最⼤市場，⽽亞太為成長最快速區域，錸寶與施吉⽣技的合作正好卡位這波結構性成長機會，透過醫療製造平台的布局，為公司注入長期成長動能。

除醫療設備外，錸寶亦與麗寶⽣醫合作推動⾼精度光學基因定序應⽤，延伸光電與系統整合的優勢，打造「醫療裝置＋光學應⽤」雙引擎發展模式。這不僅讓錸寶在⽣醫領域的技術鏈更加完整，更為公司開啟⾼附加價值的新成長動能。

錸寶執⾏長王鼎章表⽰：「錸寶的轉型不是⼝號，⽽是⼀場確實的實踐。我們選擇與全球最強的技術夥伴並肩，從 Adtec的電漿醫療技術、施吉⽣技的臨床落地，到麗寶⽣醫的基因應⽤，每⼀步都是紮實的跨界整合。錸寶以 CDMO 模式跨出⽣醫產業的第⼀步，正在推進第⼆成長曲線的啟動。」

錸寶指出，未來將持續深化醫療器材製造、精密光電整合與⽣醫應⽤三⼤⽅向的投資，以「技術創新 × 臨床驗證 × 國際合作」為核⼼，推動企業轉型與長期營收成長，成為亞洲⽣醫產業鏈中具技術深度與市場影響⼒的重要夥伴。

