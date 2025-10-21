中華電信內部創業再添一例 AI小金雞獨立為「中華創智」公司

中華電信（2412）近年積極鼓勵內部創業，已經陸續成立中華精測（6510）、中華立鼎、中華資安（7765）等，今日更宣布，內部育成的 AI 創新團隊獨立成為子公司「中華創智國際（InventAI）」。

中華電信表示，這象徵中華電信在 AI 領域的深耕成果進入新階段，也標誌著台灣企業邁向 AI 驅動的數據經濟新時代。

國發會副主委詹方冠親臨致詞，中華電信董事長簡志誠、總經理林榮賜、董事簡立峰博士、以及中華創智國際公司第一任董事長蘇添財等共同出席「中華創智國際（InventAI）」，共同見證台灣 AI 產業的重要里程碑。

董事長簡志誠笑著說，「特別介紹中華電信各大子公司及各大分公司，因為我們有一些弟弟（新子公司）出生，大家都是兄弟姐妹以後要多照顧。」

簡志誠表示，為迎接AI產業的發展，「中華AI啟動未來」是中華電信集團最大的目標，三大策略包含積極打造「海地星空」具備韌性的寬頻網路、建置AI算力服務以及發展生成式AI創新應用等AI-Ready基礎設施。

簡志誠指出，AI創新應用可以內服、外用，也已經應用在公司內部及協助企業客戶。同時推動內部育成創業、外部投資併購，期許成為台灣AI產業的「賦能者」與「協創者」，推動台灣產業轉型升級。

簡志誠分享，中華電信研究院院長蘇添財（同時擔任中華創智國際董事長），蘇添財在研究院期間鼓勵非常多團隊，中華創智國際在新創育成中心待了三年，古人說三年四個月就是可以「出師」，現在就是正式出師成立新公司，未來也期待有第二家第三家有更多子公司可以分割獨立。

簡志誠認為，中華電信研究院是中華電信的科技少林寺，不要只在內部練功，要把它（創新技術）帶出來，跟中華電信集團事業單位及外面產業，結合協助中華電信、也協助外部客戶進行數位轉型。

簡志誠認為，要獨立成立公司，要具備「技術、創意、膽識及熱誠」四個的特色，中華創智國際則兼具這四個特色，未來期許可以跟集團內部持續合作，創造更多佳績。

中華電信總經理林榮賜表示，中華創智國際公司專注AI數位轉型應用，賦能企業導入AI平台，目前已獲得超過15家以上的企業客戶採用，並榮獲台灣精品獎、國家品牌玉山獎等五項大獎肯定，提供百工百業在導入從AI平台建置到應用落地的整體解決方案，協助台灣企業AI轉型，未來商機可期。

「中華創智國際」正式成立，這是中華電信在實踐「以AI啟動未來」的眾多成果之一，繼中華精測、中華立鼎、中華資安等Spin-off衍生子公司之後，再一次激勵員工內部育成創業的成功案例。

中華創智國際表示，中華創智國際的願景是成為企業AI轉型最佳合作夥伴，期許成為企業的賦能者（Enabler），產業的協創者（Co-Creator）。未來公司成立之後，將持續以技術深度作為基石、應用落地作為引擎、與客戶共創作為使命，立足台灣邁向國際舞台，將台灣的 AI 能量輸出國際市場。

中華創智國際目前已推出 DeepFlow 智慧分析與 DeepVoice 客戶心聲分析等兩大平台服務，客戶涵蓋電信、金融、製造、交通、醫療以及政府部門等業務實績。展望未來，中華創智國際將以「AI 平台 × 行業應用 × 生態夥伴」為核心策略，深化金融、電信與公部門等垂直領域應用，並積極拓展海外市場，推動台灣 AI 解決方案走向國際，攜手策略夥伴，共創台灣 AI 大未來。