日月光海外加碼！擬收購ADI馬國子公司全數股權

封測龍頭日月光投控（3711）21日公告，旗下馬來西亞子公司 ASE Electronics (M) Sdn. Bhd. 已與類比裝置（Analog Devices, Inc., ADI）之子公司 Linear Technology Pte Ltd. 簽署「交易備忘錄（MOU）」，雙方將就股份買賣契約（SPA）條款進行善意協商，擬由 ASE Electronics 收購 Linear 持有之馬來西亞子公司 Analog Devices Sdn. Bhd. 100% 股權。公司並說明，交易相對人為非關係人，契約起迄日為 2025 年 10 月 21 日。

日月光表示，此案旨在強化集團全球供應鏈韌性、擴展海外生產基地，並深化與 ADI 的長期供應與合作關係。公司評估，本案若完成，對集團長期財務體質與業務發展具正面影響，有助於在 AI、車用與高階工控等類比／混合訊號應用持續成長的趨勢下，提升客戶服務能量與在地化交付效率。

依公告，交易限制與承諾事項均依合約規定辦理；目前仍待 ASE Electronics 與 Linear 正式簽署股份買賣契約，最終交易條件將以該契約為準。日月光強調，後續將依相關法規辦理並發布進一步公告。