宏達電導入內部碳定價制度 實踐企業永續承諾

為強化氣候變遷因應策略與永續治理效率，全球智慧型手機與虛擬實境平台和生態系統創新設計領導者（宏達國際電子股份有限公司（2498），以下簡稱「HTC」），21日宣布其「內部碳定價（Internal Carbon Pricing, ICP）制度」已全面導入，並以「影子價格（Shadow Pricing）」作為核心運作模式。透過將此一制度納入企業決策流程，HTC將能更精準地衡量並強化營運與投資行為所帶來的環境影響，加速實踐企業永續承諾。

HTC VIVE永續長陳慧怡表示：「內部碳定價讓我們得以將環境責任真正內嵌至企業DNA之中。這是一項具前瞻視野的制度，更是HTC邁向淨零轉型的重要里程碑，不僅強化企業的整體競爭力，也讓我們能以更智慧、審慎且高效的方式推動永續行動。」

將碳價內化決策流程 以四大作用強化企業韌性

HTC所推動的內部碳定價機制，主要發揮四大核心作用。首先，是推動能源效率與低碳投資。透過將碳價納入財務與營運評估流程，有助於企業進行更全面的成本效益分析，優化能源使用與資源配置，加速低碳技術及專案的前瞻投入。其次，是增強決策與風險管理能力。內部碳價有助於企業在決策與風險評估過程中納入氣候因素，提升對環境變遷的敏感度，使企業能更好地識別和把握低碳機會，並在戰略和財務規劃中融入環境因素考量。

第三，是支持氣候政策實踐與淨零目標推進。內部碳定價作為內部管理工具，幫助企業制定和實現氣候相關政策、邁向淨零目標，以及面對法規變動的調適力，並推動涵蓋整體價值鏈的減碳行動。

第四，是對接國際揭露準則，提升透明度與接軌能力。HTC主動呼應金管會所發布推動之「我國接軌IFRS （International Financial Reporting Standards）永續揭露準則藍圖」，特別針對IFRS S2所要求的碳定價資訊揭露項目提前部署，並透過年度ESG報告與TCFD架構持續揭露，展現企業高度的永續資訊透明度與法規遵循能力。

影子碳價建構策略視野 內化潛在風險與未來機會

HTC所採行的「影子價格（Shadow Pricing）」制度，雖不直接產生財務交易，但透過虛擬碳價的形式，納入管理與預算流程，使「碳排放成本」能被具體反映於內部財務評估與營運管理，提供管理階層作為決策與風險控管的重要依據，同時協助預判潛在法規與市場衝擊，提前建立財務韌性與行動力。

在建構影子碳價的過程中，HTC綜合考量多項內部潛在成本與外部風險因素，包括實現淨零排放所需投入的再生能源導入、碳權採購，以及各類減碳技術措施所產生的整體成本。同時也納入全球碳稅趨勢可能帶來的財務衝擊，確保碳價設定具備前瞻性與政策敏感度。未來若相關法規正式上路，公司也能以此為依據，規劃具體的減碳策略與預算配置。

建立年度滾動檢討機制

此外，考量減碳成本、碳稅政策與市場條件可能隨時間推移而變動，HTC亦同步建立年度檢討與滾動更新機制，確保內部碳定價能即時反映最新的內部減碳成本與外部風險與機會，維持策略的前瞻性與靈活彈性。透過本制度，公司將更具備彈性與行動力，邁向科學基礎減量目標倡議（SBTi）所訂定的減碳承諾，進一步強化整體永續競爭力。