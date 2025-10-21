證交所鬆綁新創法規 林之晨：有助科技公司取得更好流動性、估值

台灣大哥大總經理暨創投加速器AppWorks（之初創投）董事長林之晨21日出席「亞洲創新籌資平台」啟動典禮前受訪表示，許多台灣創業者因海外經營或與海外公司合併、併購等情況，在法規定義上可能被視為國外公司。這次證交所、櫃買中心鬆綁相關法規，讓這些優質的「海外台商」能回到台灣資本市場掛牌，此舉不僅能活絡國內資本市場、加速與國際接軌，更能增加台灣投資人的投資組合多元性及未來財富成長的機會。

針對法規制度的修改，林之晨從台灣大哥大的角度指出，公司在東南亞市場進行了許多投資，然而現今東南亞的資本市場，無論是印尼IDX或新加坡SGX等交易所，在掛牌後的交易量或對科技股的友善度上皆顯不足。台灣大投資的許多東南亞公司，市值已接近新台幣100億至200億元，但現階段缺乏理想的出場或創造流動性的管道。林之晨也說，希望在未來3到5年內，能有機會讓這些優質的東南亞被投資公司來到台灣掛牌上市。

談到制度修改對台灣新創「走出去」的助益，林之晨強調，上市掛牌對科技公司最關鍵的是能擁有「籌碼」與「流動性」，進而才有機會透過籌碼進行國際併購。他特別提到，此次創新板能開放投資人資格，將有助於板塊上的科技公司擁有更好的流動性與估值乘數，進而取得籌碼，用以海外併購優質新創公司，擴大在區域的佈局與影響力，對台灣新創的國際化有巨大幫助。

林之晨同時關注到AI科技的發展趨勢。他預期，未來將進入AI 3.0的「代理人時代」，所有商業模式都將轉變為B2AI2C（企業對AI再對消費者），過程中將不斷產生新的創新公司。台灣大哥大將積極參與AI成長機會，或投資這些新創公司。他表示，欣慰台灣資本市場能支持這樣的產業發展，並期盼未來這些獲得支持的新創公司，也有機會上市創造流動性，為創業者與股東創造良好的報酬。

對於證交所與櫃買中心修訂多項股、債相關法規，建構「亞洲創新籌資平台」的努力，林之晨認為這是非常正向的發展。他以台灣大角色期許證交所未來能更進一步，建議設定具體目標，例如「10年內吸引100家國際科技公司來台掛牌」，除了放寬規定之外，更需以積極的招商態度，創造台灣資本市場在國際上的實質影響力。