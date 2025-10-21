台積電生態系赴美挨批移山 卓揆：台灣就是山 沒人移得走

近日副總統蕭美琴受訪時稱，台灣投資美國，包含台積電（2330）生態系，遭質疑是「移山」。行政院長卓榮泰21日受訪時表示，產業會有自主性的全球布局，也是跟美方談判「台灣模式」當中最重要的大原則。山在台灣，台灣就是山，沒有人移得走。

卓榮泰今赴立法院施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。

媒體提問，蕭美琴近日接受專訪稱，台灣投資美國，包含台積電生態系，藍營批評是「移山」？

卓榮泰表示，AI快速發展是全球的共同需求，包括美國政府在內，也都對AI有強大的需要。國內的產業會有自主性的全球布局，這是產業自主，也是跟美方談判「台灣模式」當中最重要的大原則。除了產業自主的投資之外，政府也會提出金融支持。

卓榮泰說，希望雙方政府之間，能夠合作園區開發的事務，美方政府要提供給我方園區協助。AI在我國一直在世界上是領先的地位，政府也持續推出「AI新十大建設」，為的就是要延續、擴大在台灣的護國群山。山在台灣，台灣就是山，沒有人移得走。

另外，台美關稅傳出有望以美規車進口零關稅，全面開放美豬，達成取消疊加稅率。目前談判進度為何？

卓榮泰回應，談判進度持續在正面的進行當中，鄭麗君所領軍的團隊，也一直在做最後的書面整理。雙方秉持一樣的原則，我方立場，在國家產業的利益之外，最重要的還是國人的健康跟糧食的安全。各項目任何談判進行，都在這個原則上，不會有特別的例外跟突出。