聽新聞
0:00 / 0:00
外商綠能業者出走！經濟部：提供外商必要協助
政府積極發展再生能源，但傳出有多家外商能源機構由於風險考量而準備「下車」，並找台灣業者接手，經濟部昨未證實是否掌握相關訊息，僅表示會了解綠能業者遭遇議題，並提供必要的行政協助。
台灣已進入非核家園，而政府又大力發展高耗電的ＡＩ產業，再生能源能否補足缺口成為產業界關注的焦點。原訂二○二五年再生能源占比要達到百分之廿的目標跳票，經濟部則對外表示，預估要到二○二六年十一月才會達標。
去年台灣再生能源發電量占總發電量約百分之十二，其中太陽光電發電量最多，其次是風力發電，預估今年再生能源發電占比僅能達到百分之十五。
對於是否有掌握相關資訊，經濟部僅表示持續透過不同機制平台了解綠能業者遭遇議題，並提供必要行政協助，持續精進我國綠能投資環境，創造綠電，增加我國產業國際競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言