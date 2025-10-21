台積電川流不息銀色高速公路 盟立扮推手

台積電美國新廠廠區天花板川流不息的晶圓乘載載具形成「銀色高速公路」，這些載具業界通稱「天車」，台灣半導體自動化設備大廠盟立（2464）是關鍵供應商之一，隨著外媒競相報導台積電美國新廠內部這條「銀色高速公路」，也讓盟立再次聲名大噪。

「天車」正式名為「OHT空中走行式無人搬運車」，原始專利屬於美商，後被日本神鋼公司收購並繼承其專利。2009年8月村田機械無塵室自動化事業部門與神鋼合併，成立村田自動化科技。2012年4月再併入村田機械，並成為專利擁有者。

村田一度獨霸台積電天車供應商寶座，其後日商大福加入分食OHT市場，一度引發專利侵權戰，雙方最後以和解收場。之後，日商主導的「天車」專利到期，讓盟立有了切入的好時機。

盟立董事長孫弘表示，OHT系統原先只被廣泛使用在12吋半導體前段晶圓廠內的物料搬送。近年來，半導體業後段封裝與測試製程也有感於人力需求緊張，開始導入OHT系統。考量日商掌握的OHT專利均集中在半導體前段製程，因此，承載盒重量需達四、五十公斤的後段封測及面板後段模組廠，過去幾年已成為台廠主力客層。

盟立OHT系統已出貨八年，客戶涵蓋兩岸重量級半導體與光電業者，累計交貨已超過10公里軌道的實績。近期盟立在機器人領域也闖出一番天地，主攻關鍵的關節模組各系列諧波減速機、與新開發的擺線減速機，並針對人型機器人「減重」而開發的PEEK、鋁合金、鈦合金等新材質的減速機產品，如今半導體自動化本業又再度吸引鎂光燈聚焦。