安世出口管制風暴擴大 關鍵功率元件喊漲

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

安世半導體（Nexperia）遭中荷雙重制裁後，全球功率半導體市場陷入嚴重供需失衡，隨著中國官方啟動出口限制令、安世東莞廠出貨受阻，業界透露，二極體、MOSFET等關鍵元件新一波漲價潮一觸即發，漲幅上看雙位數。

一名深圳電子通路商表示，10月中旬起，MOSFET與二極體現貨庫存明顯吃緊，車規級料號交期已延長至12周以上，直言「安世工廠停產後，不只交期拉長，部分型號開始有漲價動作，下游客戶擔心價格進一步上漲，紛紛提前備料。」

市場初估，MOSFET與二極體價格有望在第4季調漲5%至15%，高階車規與工控元件甚至可能超過兩成，部分代理商坦言，這波漲勢若持續，將重演疫情期間的「缺料潮」。

業界分析，安世停擺導致市場供需進入「真空期」，正與AI及車用市場的高增長需求疊加，使得功率元件市場進入漲價新周期。

以AI伺服器為例，其高功耗架構需大量功率開關元件與防護模組，一台AI伺服器所需MOSFET數量是一般伺服器的三至五倍；電動車領域則對高壓、高效率的功率晶片需求急遽上升，推升整流與保護元件需求量。

由於歐美車廠與CSP緊急尋找替代供應商，台灣成為最大受惠地區。

