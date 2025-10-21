安世出口管制風暴擴大…歐美車廠恐斷鏈 急叩台廠

全球前三大功率半導體廠安世半導體（Nexperia）身陷中荷出口管制風暴擴大。陸媒報導，安世最大生產據點東莞廠區受限出口管制令，規劃實施「上四休三」工作制，一周僅上班四天。

安世為全球車用元件關鍵供應商，其出貨受阻且減班，全球汽車業陷斷鏈危機。安世是大陸科技巨頭聞泰轉投資，在全球汽車供應鏈有關鍵地位，包括福斯、BMW、賓士等一線車廠都是其客戶。

安世風暴擴大，歐美車廠近期急找台半（5425）、強茂、朋程、富鼎等安世同業尋求料源，相關台廠迎新一波轉單與強勁急單效應，忙翻天。

不具名的台廠證實，歐美車廠積極在對料號中，急單也非常多，庫存都在安排出貨。以台半為例，該公司車用比重達50%，不僅提供車用功率半導體，還將產品線擴展至MOSFET、TVS、ESD和Load Dump等，由於車用產品線齊全，此次轉單效應將有顯著貢獻。

朋程旗下超高效率二極體與48V MOSFET模組需求強勁，尤其48V模組產能已全滿，正在加速擴建第三條產線，法人正向看待本季和明年上半年營運大衝刺。

另外，強茂產品線與安世高度重疊，現已陸續接獲車用與工控客戶緊急轉單。

安世風暴起源於荷蘭強制接管聞泰旗下全資子公司安世之後，大陸商務部隨即對安世實施出口管制，使得安世中國生產的產品被禁止出口，陷入左右為難困境。

相關負面效應已延伸至生產端與供應鏈。陸媒報導，安世東莞廠自大陸十一連假後，就限制出貨，並計劃自本周起實施「上四休三」工作制。有貿易商稱產品面臨缺貨與漲價壓力，歐美汽車廠商也敦促盡快解決安世半導體供應中斷問題，否則將產生嚴重影響。

每日經濟新聞報導，安世東莞廠員工稱，因為部分原材料短缺和員工配置問題，除調整工作天數，加班時間也由此前每月加班70至80小時調減至40至50小時；倉庫工作人員稱，十一連假後，入庫量持續大於出庫量。

安世為全球領先功率晶片IDM龍頭廠商，是全球汽車半導體龍頭公司之一，其中，小信號二極體和晶體管出貨量全球第一、邏輯IC全球第二、ESD（靜電保護）保護器件全球第一、小信號MOSFET（為電源與功率控制的核心元件）全球排名第一、車規級Power MOSFET全球排名第二。

聞泰披露，目前安世大陸產能占比達八成，且大陸市場占安世全球銷售約五成。意味安世在大陸生產產品如果無法出口，將會對安世公司本身、乃至歐美汽車製造產業造成較大負面影響。