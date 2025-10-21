國發會：推動AI新十大建設 矽光子開發將落腳高雄

政府推動「AI新十大建設」，並以矽光子、量子科技等為發展重點。國發會主委葉俊顯昨（20）日表示，矽光子開發（據點）原則上將落腳高雄，未來將串聯南部半導體聚落，成為推動AI產業落地的重要基地。

葉俊顯昨日出席立法院經濟委員會業務報告並備詢，國民黨立委楊瓊瓔、鄭天財等人關注半導體供應鏈外移風險，示警政府若未妥善掌握影響評估，恐讓台灣成為「美國晶片人才訓練場」。

葉俊顯表示，台積電（2330）2奈米先進晶片將於年底前在新竹與高雄兩地量產，顯示高階製程仍根留台灣，半導體供應鏈赴美設廠並非產業外移，而是供應鏈複製與全球布局的一環，這波供應鏈重組將促進本土創新。

對於立委擔憂，他表示，政院已有跨部會研議，將儘速就供應鏈外移與本土產業衝擊提出評估。

國民黨立委謝衣鳯則提醒，美國地區銀行近期爆發信貸危機，加上AI投資熱潮中多家新創仍未獲利，市場憂心「AI泡沫化」風險升高。葉俊顯表示，這波AI浪潮與2000年時期的網路泡沫不同，產業已具實際應用基礎，從雲端資料中心到終端產品皆有明確需求，會持續關注國際金融與AI市場變化，以防系統性風險擴散。

根據國發會報告，各部會共同推動AI新十大建設，目標2028年前創造7兆元產值與18萬個高薪職缺，並在2040年前突破15兆元產值、帶動50萬就業機會，打造台灣成為「智慧科技島」，讓台灣AI產業實力躍升全球前五。



