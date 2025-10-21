監視器、NB價格 走勢分歧

第4季整體市場需求走弱，但IT用面板價格10下旬走勢卻呈分歧態勢。TrendForce研究副總范博毓昨（20）日表示，預估監視器面板10月報價持平；但NB用面板僅部分16：10機種面板價格持穩，其餘估下跌0.1美元。

中小尺寸面板廠彩晶（6116）與凌巨（8105）今年營收表現均優於去年同期。彩晶累計今年前三季合併營收86.44億元，年增22%。凌巨累計前三季合併營收64.67億元，年增1.7%。凌巨車載面板新接訂單將於第4季量產出貨，除挹注本季營運成長外，並在排除匯損因素後，確立今年下半年獲利表現優於上半年。

范博毓指出，10月整體監視器面板需求趨於減弱，僅有中國大陸部分專案需求的釋放，略為支撐一部分需求。面板廠為改善獲利率，不願多生產持續虧損的機種，致面板價格的攻防落在較高階機種上，一般主流規格如FHD的機種，價格上預估仍以維持穩定為主，10月主流規格監視器面板的價格走勢估仍全面持平。

范博毓說，NB面板10月需求除少數品牌客戶仍有加單外，大多品牌客戶需求都呈現修正。在淡季期間，客戶加單反而成為議價的籌碼。觀察面板廠在淡季期間對於面板價格的態度較為軟化，為保持與客戶的關係，有機會反映部分面板價格檯面上的下跌。

10月的NB面板價格，入門低階TN機種因價格較低，其面板價格持平。IPS機種中，僅部分16：10機種持平，其他機種估跌0.1美元。