陸十一買氣失色、補貼近尾聲 大尺寸TV面板跌價 雙虎有壓

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
大尺寸電視面板10月報價走跌，法人預期面板雙虎友達、群創的營運又轉而承壓。聯合報系資料照

中國大陸十一長假買氣不如預期，加上大陸補貼進入尾聲，大尺寸電視面板10月報價走跌。法人預期，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）的營運又轉而承壓。

市調機構集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓昨（20）日表示，儘管大陸面板廠嚴格執行產能調控，但大陸補貼政策即將退場，品牌客戶也悲觀看待雙11檔期銷售，在整體需求明顯走弱下，電視面板跌價壓力再度浮現。

友達董事長彭双浪先前在法說會中表示，由於匯率問題與關稅不確定性，客戶端備貨普遍保守，品牌廠亦採嚴控庫存策略，恐波及年底銷售旺季的備貨作業，據此推估今年第3季起的旺季將不如往年。

10月下旬面板報價

范博毓表示，電視品牌客戶在旺季備貨結束後，整體採購動能明顯降溫，加上補貼政策逐步退場下，十一促銷活動動能趨於疲軟，品牌客戶對後續雙11的買氣轉趨悲觀，儘管大陸面板廠已開始調控產能，試圖藉由減產維持價格，但短期內整體供需失衡問題仍難以緩解，需求將會顯著走弱。

他強調，面板廠雖然開始執行產能調控，但仍暫時無法改變供需失衡的趨勢，預估10月起電視面板價格承壓的風險將逐漸擴大。觀察10月電視面板價格走勢，32吋與43吋預估持平，50吋與55吋預估下跌1美元，65吋與75吋跌幅最大，預估下跌2美元。

Omdia顯示研究總經理謝勤益則認為，大陸面板廠控產控銷的減產效果，讓電視面板價格自今年8月起一度止跌，但展望第4季市場則是供需持平表現。

友達將於30日舉行法說會。友達累計前三季合併營收2,112.46億元，年減0.2%；群創累計前三季合併營收1,699.82億元，年增4.4%。


