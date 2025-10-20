聽新聞
國巨：公開收購芝浦應募率87.3% 估第4季完成作業
被動元件大廠國巨今天晚間公告，公開收購日本芝浦電子（ShibauraElectronics）已於今天完成，應募率達87.3%，相關作業預計今年第4季完成。
國巨與芝浦電子將於21日於日本東京舉辦聯合記者會，國巨董事長陳泰銘及芝浦電子社長葛西晃將一同出席，公布合併成果與效益。
國巨指出，公開收購芝浦電子為擴展感測器業務，整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，收購後對集團每股淨值及每股盈餘將有正面助益。
展望併購後效益，國巨表示，可提供更多研發資源，促進芝浦電子技術領先地位；投入財務資源，進一步支持芝浦電子成長；提升芝浦電子在日本的生產能力和設備，為未來成長做準備；同時可透過國巨全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子全球市場的客戶覆蓋範圍，加速全球市占率成長，特別是在美洲及歐洲地區。
國巨從5月9日起以每股6200日圓公開收購芝浦電子股權，期間數度調整延長公開收購期限，因應日本美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）競爭。國巨在8月23日再度提高對芝浦電子股份的公開收購價格，調升至每股7130日圓。
國巨於9月2日表示，已獲得日本外國直接投資（FDI）核准許可，9月16日芝浦電子正式表達支持國巨公開收購提案。
