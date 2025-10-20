快訊

習近平電賀鄭麗文提「推進國家統一」 陸委會：統一非主流民意

還能這樣玩AI！她設計相處公約、「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

和生成式AI談情說「愛」 社會學碩士生劃分人機界線：與人接觸才是真

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海劉揚偉出席東元全球策略大會 美AI商機成焦點

中央社／ 台北20日電
鴻海董事長劉揚偉。中央社
鴻海董事長劉揚偉。中央社

鴻海取得電機大廠東元約10%股權後，雙方合作持續進展。知情人士今天向記者透露，鴻海董事長劉揚偉親自出席東元年度全球策略會議（GSC），東元晚間向記者證實此消息；此外，東元大股東華新董事長焦佑倫，也參加東元全球策略大會。

東元回覆記者詢問指出，全球策略大會是東元每年例行會議，原本就會邀請合作夥伴、董事及大股東出席。

至於劉揚偉和焦佑倫在會議期間，是否與東元董事長利明献深入討論未來在美國布局模組化資料中心規劃，以及切入美國「星際之門」計畫進展，東元並未進一步回應。

鴻海和東元在7月底聯合宣布股份交換方式策略聯盟，鴻海溢價取得東元約10%股權，9月下旬完成股份交換，雙方合作布局全球AI資料中心標準化與模組化商機，市場也看好鴻海與東元攜手，進軍美國「星際之門」（Stargate）計畫商機。

東元在美國擁有子公司東元西屋馬達（TECO-Westinghouse Motor Company），東元先前表示，看好美國當地AI資料中心興建商機，可透過東元西屋布局；美國西屋電機廠房空間產能有餘裕，不用重大投資，就可轉型製造資料中心；東元預期，與鴻海合作商機預計最快2026年之後開始發酵。

美國總統川普（Donald Trump）今年1月邀集多家科技巨擘執行長，推出「星際之門」計畫，這項由民間主導的倡議，規劃投入高達5000億美元建置AI基礎設施。OpenAI、甲骨文（Oracle）與日本軟銀（SoftBank）9月下旬宣布將在美國建置5座新AI資料中心，打造「星際之門」計畫。

東元 美國 董事長

延伸閱讀

輝達新伺服器 Vera Rubin 平台 鴻海搶先機 業績看旺到後年

美系外資喊「鴻海400元」點火 網兩派開戰：是翻身號角還是出貨文？

鴻海上市34年 配息8,500億

鴻海（2317）9月營收創歷史新高！網看好AI加持：沒300說不過去

相關新聞

鴻海劉揚偉出席東元全球策略大會 美AI商機成焦點

鴻海取得電機大廠東元約10%股權後，雙方合作持續進展。知情人士今天向記者透露，鴻海董事長劉揚偉親自出席東元年度全球策略會...

國巨：公開收購芝浦應募率87.3% 估第4季完成作業

被動元件大廠國巨今天晚間公告，公開收購日本芝浦電子（ShibauraElectronics）已於今天完成，應募率達87....

永擎：AI 伺服器需求仍十分強勁 趨勢從訓練轉向推論

在20日的業績發表會上，永擎表示目前客戶對AI伺服器的需求仍是十分強勁，不過趨勢逐漸開始轉變，過去幾年主要針對在訓練的部...

張為策、姜暭先就任聯合再生執行長、事業總經理

聯合再生（3576）今（20）日宣布最新高階經營團隊新布局，正式啟動企業治理升級與營運轉型新階段。具備超過30 年跨國與...

宏碁旗下安圖斯搶攻AI市場 推出搭載GB10新世代AI工作站

宏碁（2353）集團衝刺AI業務，旗下安圖斯科技（Altos Computing Inc.）20日宣布推出全新Altos...

大同第二代EV動力系統 搶進創奕能源電巴訂單

機電大廠大同（2371）積極投入電動車（EV）動力系統開發，20日宣布，憑藉數十年在電機領域的技術根基，已成功推出首套國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。