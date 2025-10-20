鴻海劉揚偉出席東元全球策略大會 美AI商機成焦點

鴻海取得電機大廠東元約10%股權後，雙方合作持續進展。知情人士今天向記者透露，鴻海董事長劉揚偉親自出席東元年度全球策略會議（GSC），東元晚間向記者證實此消息；此外，東元大股東華新董事長焦佑倫，也參加東元全球策略大會。

東元回覆記者詢問指出，全球策略大會是東元每年例行會議，原本就會邀請合作夥伴、董事及大股東出席。

至於劉揚偉和焦佑倫在會議期間，是否與東元董事長利明献深入討論未來在美國布局模組化資料中心規劃，以及切入美國「星際之門」計畫進展，東元並未進一步回應。

鴻海和東元在7月底聯合宣布股份交換方式策略聯盟，鴻海溢價取得東元約10%股權，9月下旬完成股份交換，雙方合作布局全球AI資料中心標準化與模組化商機，市場也看好鴻海與東元攜手，進軍美國「星際之門」（Stargate）計畫商機。

東元在美國擁有子公司東元西屋馬達（TECO-Westinghouse Motor Company），東元先前表示，看好美國當地AI資料中心興建商機，可透過東元西屋布局；美國西屋電機廠房空間產能有餘裕，不用重大投資，就可轉型製造資料中心；東元預期，與鴻海合作商機預計最快2026年之後開始發酵。

美國總統川普（Donald Trump）今年1月邀集多家科技巨擘執行長，推出「星際之門」計畫，這項由民間主導的倡議，規劃投入高達5000億美元建置AI基礎設施。OpenAI、甲骨文（Oracle）與日本軟銀（SoftBank）9月下旬宣布將在美國建置5座新AI資料中心，打造「星際之門」計畫。