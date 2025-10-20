研調機構：Foundry 2.0衝19% 台積電市占飆至38%

全球半導體「Foundry 2.0」市場在AI帶動下持續升溫。研調機構 Counterpoint 在最新的報告中指出，2025年第2季Foundry 2.0 市場營收年增19%，主要受先進製程與先進封裝同步走強推動，並預期第3季將延續成長、季增達中個位數百分比。

Counterpoint並明確定義，Foundry 2.0不僅涵蓋傳統的純晶圓代工，也納入非記憶體IDM、OSAT（委外封測）與光罩廠等關鍵環節，反映產業正從「單點製造」走向「技術整合平台」，以回應AI時代的系統級最佳化需求。

在供應商表現方面，台積電（2330）受惠3奈米量產爬升、4/5奈米在AI GPU帶動下維持高稼動，以及CoWoS擴產，第2季市占自去年同期31%跳升至38%，穩居龍頭；該季度整體Foundry 2.0營收的年增貢獻中，TSMC獨占七成以上。

先進封裝成為另一股主力。Counterpoint預估，第2季OSAT板塊年增將由5%加速至11%，其中日月光（3711）貢獻最大、京元電（2449）受AI GPU測試需求推升、以年增逾30%居前。Counterpoint並指出，AI GPU與AI ASIC的2.5D/3D先進封裝將在2025–2026年持續驅動OSAT成長。

報告亦提到，今年第2季的成長除AI相關需求外，中國大陸補貼政策帶動的拉貨亦有助於市況；展望下半年，傳統消費電子旺季、AI應用/訂單加速與既有補貼將是延續成長的三大動能。

Counterpoint資深分析師William Li表示，隨先進封裝技術重要性走高，晶片設計公司對封裝的依賴度將持續上升；以台積電目前的技術與客戶關係來看，不僅在先進節點領先，在先進封裝領域也將維持前段班地位。

整體而言，Foundry 2.0框架凸顯AI時代供應鏈的新樣貌：先進節點、先進封裝與測試量能同步擴充，並與非記憶體IDM與光罩等周邊環節緊密耦合。隨著雲端服務商、GPU/AI加速器大廠的資本支出持續推進，Counterpoint預期動能仍在，產業景氣可望延長多季。