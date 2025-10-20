快訊

永擎：AI 伺服器需求仍十分強勁 趨勢從訓練轉向推論

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
和碩董事長童子賢攜永擎電子經營團隊聯手為AI按讚。秦鈺翔攝影
在20日的業績發表會上，永擎表示目前客戶對AI伺服器的需求仍是十分強勁，不過趨勢逐漸開始轉變，過去幾年主要針對在訓練的部分，但從今年開始，逐步轉移到推論的部分，這同時帶動了過往專注在經營傳統伺服器或傳統雲端服務的客戶，也開始向公司購買AI伺服器，導入到自己的系統當中。

此外，永擎認為接下來AI仍有許多可發展的空間，首先是多模態訓練的需求會慢慢浮現，也就是必須能同時進行文本、語音及影像的同步處理，這將會是未來市場發展的一大走向，另外一部分則是規格上的變化，過往合作廠商提供的伺服器機架都是固定的，但隨著需求越來越多樣化，未來能夠彈性配合客戶需求將會是發展的另一大主軸。

和碩董事長童子賢在這場發表會上也表示：「台灣AI還在起步階段，這點從永擎這三年來業績的爬升可見一斑，而對於集團內的分工大可放心，AI仍有許多待開發的領域。除了永擎這個已經長大成人的金孫外，和碩集團也即將迎來另一個金孫的誕生，敬請期待。」

和碩董事長童子賢笑稱「世代交接」。秦鈺翔攝影
AI 伺服器 和碩

