永擎：AI 伺服器需求仍十分強勁 趨勢從訓練轉向推論
在20日的業績發表會上，永擎表示目前客戶對AI伺服器的需求仍是十分強勁，不過趨勢逐漸開始轉變，過去幾年主要針對在訓練的部分，但從今年開始，逐步轉移到推論的部分，這同時帶動了過往專注在經營傳統伺服器或傳統雲端服務的客戶，也開始向公司購買AI伺服器，導入到自己的系統當中。
此外，永擎認為接下來AI仍有許多可發展的空間，首先是多模態訓練的需求會慢慢浮現，也就是必須能同時進行文本、語音及影像的同步處理，這將會是未來市場發展的一大走向，另外一部分則是規格上的變化，過往合作廠商提供的伺服器機架都是固定的，但隨著需求越來越多樣化，未來能夠彈性配合客戶需求將會是發展的另一大主軸。
而和碩董事長童子賢在這場發表會上也表示：「台灣AI還在起步階段，這點從永擎這三年來業績的爬升可見一斑，而對於集團內的分工大可放心，AI仍有許多待開發的領域。除了永擎這個已經長大成人的金孫外，和碩集團也即將迎來另一個金孫的誕生，敬請期待。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言