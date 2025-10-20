永擎：AI 伺服器需求仍十分強勁 趨勢從訓練轉向推論

在20日的業績發表會上，永擎表示目前客戶對AI伺服器的需求仍是十分強勁，不過趨勢逐漸開始轉變，過去幾年主要針對在訓練的部分，但從今年開始，逐步轉移到推論的部分，這同時帶動了過往專注在經營傳統伺服器或傳統雲端服務的客戶，也開始向公司購買AI伺服器，導入到自己的系統當中。

此外，永擎認為接下來AI仍有許多可發展的空間，首先是多模態訓練的需求會慢慢浮現，也就是必須能同時進行文本、語音及影像的同步處理，這將會是未來市場發展的一大走向，另外一部分則是規格上的變化，過往合作廠商提供的伺服器機架都是固定的，但隨著需求越來越多樣化，未來能夠彈性配合客戶需求將會是發展的另一大主軸。