張為策、姜暭先就任聯合再生執行長、事業總經理

聯合再生（3576）今（20）日宣布最新高階經營團隊新布局，正式啟動企業治理升級與營運轉型新階段。具備超過30 年跨國與能源產業開發營運經驗的張為策，即日起就任執行長；並同步任命來自工研院的再生能源策略專家姜暭先出任事業總經理。

聯合再生表示，此次管理層布局，旨在以「國際拓展×在地深耕」為雙軸領導架構、強化治理，以迅速回應市場與產業環境的變動，並以提升營運效益與創新決策為首要方向，推動企業轉型與競爭力再造。

出任執行長的張為策，擁有充分的再生能源產業歷練，具備豐富跨國經驗，大型專案開發與資源整合能力，更是資深國際型專業經理人；擔任事業總經理的姜暭先，則長期深耕再生能源技術與政策推動，具備研發與政策推動之實務經驗，更深諳產業技術脈絡。

聯合再生能源表示，兩位經理人在國際市場拓展與在地深耕兩端的專長形成完美互補，有助於在開發動能與研發策略之間取得平衡，加速營運目標計畫的運轉。