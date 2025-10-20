聯合再生經營團隊新布局 張為策任職新執行長

聯合再生（3576）20日宣布最新高階經營團隊新布局，正式啟動企業治理升級與營運轉型新階段。具備超過 30 年跨國與能源產業開發營運經驗的張為策，即日起就任執行長；並同步任命來自工研院的再生能源策略專家姜暭先出任事業總經理。

聯合再生指出，此次管理層布局，旨在以「國際拓展 × 在地深耕」為雙軸領導架構、強化治理，以迅速回應市場與產業環境的變動，並以提升營運效益與創新決策為首要方向，推動企業轉型與競爭力再造。

雙引擎、一方向 國際拓展與在地深耕優勢雙倍疊加

張為策執行長擁有充分的再生能源產業歷練，具備豐富跨國經驗，大型專案開發與資源整合能力，更是資深國際型專業經理人；姜暭先事業總經理則長期深耕再生能源技術與政策推動，具備研發與政策推動之實務經驗，更深諳產業技術脈絡。聯合再生能源表示，兩位經理人在國際市場拓展與在地深耕兩端的專長形成完美互補，有助於在開發動能與研發策略之間取得平衡，加速營運目標計畫的運轉。

強化跨域協作 持續完整全方位能源解決方案版圖

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，此次布局是聯合再生能源面對全球能源轉型與市場結構調整時所採取的關鍵步驟，並藉此提升決策效率、強化跨域協作與內部治理，在激烈的市場競爭與政策環境中保持穩健成長。聯合再生能源也將加速國際營運目標開拓，在既有研發製造、開發、維運、儲能與能源解決方案基礎上，更加速管理、開發之節奏和全面整合能力，持續朝Total Solution全方位能源解決方案供應商的目標邁進。