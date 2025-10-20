宏碁旗下安圖斯搶攻AI市場 推出搭載GB10新世代AI工作站

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
安圖斯總經理李占傑。安圖斯／提供
宏碁（2353）集團衝刺AI業務，旗下安圖斯科技（Altos Computing Inc.）20日宣布推出全新Altos BrainSphere GB10 F1 AI工作站，全面以輝達（NVIDIA）Grace Blackwell架構為基礎打造，為桌面級AI運算帶來革命性效能，亦同步推出全新自研軟體Altos aiGeni，能一鍵部署與智慧化工具簡化AI開發流程。

安圖斯表示，藉由Altos aiGeni的整合與即時資源管理功能，Altos BrainSphere GB10 F1能為AI開發人員、科研以及教育領域帶來全新的AI運算體驗，從桌面級的高效能AI建模，到快速部署智慧開發環境，使用者都能以更低門檻、更高效率落實AI應用。

安圖斯科技總經理李占傑表示，生成式AI已成為全球產業前進的核心驅動力，而真正挑戰便是如何讓創意快速實現以及創新快速落地。安圖斯透過提供硬體與軟體整合的一站式AI解決方案，為產業、科研與學術領域提供高效率、彈性及安全的運算基礎，並將協助各領域客戶加速創新探索，推動AI技術走向普及。我們也將持續與全球生態夥伴合作，推動智慧化基礎架構與新世代應用，加速產學智慧轉型。

Altos BrainSphere GB10 F1 GB10 F1採用NVIDIA Grace Blackwell架構，搭載NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，內含Blackwell GPU與20 核心Arm CPU。配備128GB統一系統記憶體與4TB NVMe SSD，並透過NVIDIA NVLink-C2C技術大幅提升CPU與GPU間的資料傳輸效能。精巧機身卻能支援高達1 PetaFLOP運算力，滿足大語言模型（LLM）微調、生成式AI與AI Agent開發需求。

