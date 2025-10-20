快訊

大同第二代EV動力系統 搶進創奕能源電巴訂單

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同第二代EV動力系統搶進創奕能源電巴訂單。公司提供。
機電大廠大同（2371）積極投入電動車（EV）動力系統開發，20日宣布，憑藉數十年在電機領域的技術根基，已成功推出首套國人自主研發的250kW級直驅式電巴馬達及驅動器動力系統，並已於多部公車穩定運轉，搶攻全球低碳交通與淨零排放趨勢商機。

大同指出，公司所開發的第二代新版250kW動力系統，已順利與國內電巴大廠創奕能源簽訂合約，預計訂單量能上看500套。此次合作標誌著大同在EV動力系統量產目標上邁出重要一步，並有助於提升國內電動巴士供應鏈的自主性，響應政府DMIT及關鍵零組件國產化政策。

大同表示，創奕能源是國內大型巴士領導車廠之一，在電動巴士整車及電池整合有深厚經驗。雙方合作從技術匹配驗證逐步走向量產落地，未來將持續配合相關車廠，朝向國產化量產目標邁進。

公司進一步說明，第二代新版250kW動力系統在既有基礎上持續精進，於扭力、效率、功率密度等性能表現均有所提升。

同時，大同電巴動力系統除了產品通過相關性能認證，在工廠生產端也獲得IATF16949汽車業品質管理系統符合性證書，更成為國內首家取得ISO 26262車用電子功能安全流程驗證的馬達暨驅動器廠商，展現其從開發生產到管理的實力優勢。

創奕能源方面，在取得電巴國產化車廠資格後，受到運輸業者肯定，業績蓬勃發展。創奕表示，其新埔廠智能科技產業園區即將動工，將成為後續需求持續看漲的強大生產後盾。大同強調，未來雙方將持續合作，共同為國產電動運輸產業提供優質動力。

大同 車用電子 電池

