集邦：大尺寸電視面板及 NB 面板報價走跌

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技（TrendForce）20日公告今年十月下旬面板報價。集邦／提供
集邦科技（TrendForce）20日公告今年十月下旬面板報價。集邦／提供

集邦科技（TrendForce）20日公告今年十月下旬面板報價，受十一促銷受挫影響，加上需求走弱，大尺寸電視面板價格鬆動，開始下跌；NB面板也小跌。

TrendForce研究副總范博毓表示，觀察電視品牌客戶在旺季備貨需求告一段落，整體採購動能開始出現下滑。加上十一促銷結果差強人意，在中國大陸國補政策進入尾聲下，品牌客戶也較悲觀看待雙十一的促銷結果，整體需求明顯開始走弱。面板廠雖然開始執行產能調控，但仍暫時無法改變供需失衡的趨勢，預估10月起電視面板價格承壓的風險將逐漸擴大。就目前觀察10月的電視面板價格趨勢，32吋與43吋預估仍保持持平，50吋與55吋預估下跌1美元，65吋與75吋下跌2美元。

他指出，10月整體監視器面板需求趨於減弱，僅有中國大陸國內部分專案需求的釋放，稍稍支撐了一部分需求。面板廠為改善獲利率，依然不願多生產持續虧損的機種，因此面板價格的攻防多半多落在較高階的機種上，一般主流規格如FHD的機種在價格上預估仍是以維持穩定為主。就目前來看，10月主流規格監視器面板的價格走勢，預估仍將全面維持持平水準。

范博毓說，NB面板10月需求除少數品牌客戶仍有加單外，大多品牌客戶需求都是呈現修正趨勢，也因此在淡季期間，客戶加單反而成為議價的籌碼。觀察面板廠在淡季期間對於面板價格的態度較為軟化，為了持續保持與客戶的關係，的確有機會開始反映部分面板價格檯面上的下跌。就目前觀察10月份的NB面板價格趨勢，入門的低階TN機種因為價格較低，目前預估面板價格保持持平。IPS機種中，僅部分16:10機種面板價格維持持平，其他機種面板價格預估將下跌0.1美元。

電視面板 NB

