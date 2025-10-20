【重磅快評】蕭美琴的生態系讓葉俊顯忘記TSMC＋1？

副總統蕭美琴日前接受加拿大廣播公司專訪，稱台灣已承諾在美投資晶片產業，不僅是台積電，還包括整個生態系；蕭的說法引發不小關注，更加深「德公移山」的疑慮。在野立委今天詢問這種說法是否有討論過，國發會主委葉俊顯含糊其詞，又說國發會只是幕僚單位，要他提出影響評估，葉竟詢問「3個月方便嗎？」如此謹小慎微，比起他上任之初的意興風發，真是判若兩人。

台美關稅談判未掀牌，副總統蕭美琴日前接受加拿大廣播公司訪問，稱理解美方希望多元化與推動「再工業化」，台灣可成為有所助益並具建設性的夥伴，並承諾在美國進行投資，不僅是台積電，還包括整個生態系其他部分，從供應商到設計商，乃至其他晶片製造公司，也與英特爾等美國公司合作，提升其生產力。

蕭美琴提出「生態系」的說法，是繼「類科學園區」之後，被外界認為是最接近「台積電變美積電」的官方說法，台美談判結果也難以樂觀期待。國民黨團上午舉行「『德公移山』─賣台！ICT生態系要到美國？」記者會，藍委指蕭的說法就是要把台積電「護國神山」輕輕鬆鬆賣掉，甚至包括整個產業鏈的「護國山脈」，還對此沾沾自喜，國民黨不容許這樣的事情發生。

值得注意的是藍委吳宗憲的說法，他表示封裝測試、晶圓設計等相關產業，在蕭美琴口中，全部都要搬到美國。事實上企業對外投資若達一定金額，是有相關法規會加以約束。此前也有規定，希望台積電對外投資可以次於台灣一個世代，「但是現在看來這個原則，民進黨政府好像只有對赴中國大陸投資才使用。」

吳的說法，其實和國發會主委葉俊顯的「TSMC＋1」的模型有異曲同工之妙。葉俊顯是學者從政，九月一日接任國發會主委後，他成了行政院在台積電的法人董事代表人，之前於台積電營運也常有發表，上任17天就提出「TSMC＋1」五個要素的簡單模型解析台積電成功關鍵， 強調在台灣的政策配合下，台積電的優勢可以繼續維持至少5至10年。

葉俊顯的「TSMC＋1」，其中T是信任，S是教育系統、生態系統，M是人，台灣人才，C是Culture，至於加1是政府雖開放台灣晶圓廠赴中國投資，但政策設計有但書，廠商要做好技術的限制，「這一項政策，對台灣來講還蠻重要的」感謝台積電當時配合國家政策，把更多資源放在製程研發，現在才有更多的前瞻高階技術。

蕭美琴提出生態系的說法並不令人意外，但是行政院最接近、最了解台積電的國發會主委葉俊顯竟然沒有參與討論決策，整套政策如何成形？令人感到悶。

立院經濟委員會今天邀請國發會主委葉俊顯業務報告並備詢，國民黨召委楊瓊瓔詢問，蕭美琴談及對美投資內容，葉俊顯事前是否知情？葉坦言是看到訪問後才知道，而對美談判，國發會只是幕僚單位、沒有直接參與。

「看到訪問後才知道」，葉俊顯應是說了實話，但對應他的職責，他說國發會只是幕僚單位，顯然是不適當的，這讓楊瓊瓔十分不滿，糾正葉的說法，強調國發會是台灣經濟策略的頭腦與心臟，葉俊顯卻只是自稱只是幕僚單位、收件窗口。葉再坦言，對於晶片生態系去美國投資的影響度還沒有評估。

葉俊顯說了兩個實話，一是沒有參與討論，二是尚未著手評估生態系去美國投資的影響。有趣的是，當楊瓊瓔要求國發會提出影響評估，並給出具體時間，葉竟試探詢問「3個月方便嗎？」但被楊當場打回票「不方便」，簡直糗爆。

蕭美琴說台灣承諾在美投資晶片產業，不僅是台積電，還包括整個生態系，明顯並不符合葉俊顯的「TSMC＋1」模型；葉俊顯長期浸淫學術，雖有「TSMC＋1」的現成架構可用，但遇到政治竟也失去學者的直言與敢言，對立委要求提出可以信手拈來的評估報告竟也要探詢是否可以寬限3個月，學者從政非得要暫時性失語不可嗎？