臺灣科普環島列車十周年 友達永續基金會深耕響應

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達永續基金會響應「臺灣科普環島列車」十周年，由友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪、友達光電永續長暨友達永續基金會執行長古秀華帶領員工出任科普志工老師，推動「再生能源與循環經濟」科普教育課程。友達／提供
迎接「臺灣科普環島列車」十周年，友達（2409）永續基金會連續第三年響應國科會號召，20日自臺北站啟航，巡迴全臺18個縣市、28站，展開為期6天的環島科普教育行動。由友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪、友達光電永續長暨友達永續基金會執行長古秀華帶領員工出任科普志工老師，推動「再生能源與循環經濟」科普教育課程，副總統蕭美琴也出席開幕儀式，肯定企業長期投入科普教育的努力，體現公私協力推動科學素養的跨界合作精神，共同為永續社會培育下一代的科學思維與環境意識。此次預計將有超過千名師生參與到友達與協力夥伴齊力開發之科普教育課程，共同探索能源轉型與永續未來。

彭双浪董事長表示：「環境永續、永續教育、夥伴共創是友達永續基金會的三大核心範疇，友達不僅投入環境保護行動，更延伸在光電及能源的優勢技術，積極推動科普及永續教育，是臺灣少數設有環境教育場域的企業。科普列車便是我們結合供應鏈夥伴之力，落實永續教育的重要載體，其將環教場域的價值極大化，突破地域限制，引導孩子們關注生活中的環境及氣候議題，讓永續素養從小紮根。」

今年友達設計「光電、再生能源、水資源」三大課程主題，攜手供應鏈夥伴默克及大豐環保，以循環經濟理念開發創意教材。光電課程運用廠內循環再利用的紙材、偏光片與電池等耗材，製作出100%符合循環經濟理念的「偏光萬花筒」；能源與水資源課程則著重減塑與資源再生精神，回收塑膠片重複使用率達83%，結合STEAM科學教育與再生材料的新價值，以素養教育深化循環經濟意識。

此外，友達也與淡江大學、清華大學等學界合作，強化學童的探究動機與學習體驗。光電課程「玩轉光與闇」讓學生透過偏光萬花筒與液晶顯示實驗，理解顯示器的偏光與液晶原理，更由淡江大學鄧金培教授設計導入偏光全息投影應用，提升實驗深度與趣味性；能源課程則以「永續節能小屋」DIY體驗，推廣太陽能創能與儲能概念；「循環小水守」課程透過過濾與淨水實驗，引導學生思考水資源循環利用的科學原理。

友達永續基金會長期接軌聯合國永續發展目標（SDGs）第4項「優質教育」，以環境永續、永續教育與夥伴共創為核心，推動多元環境科普教育，擴大社會影響力。友達於全臺經營四大環境教育場域，透過常態性展示與互動體驗，將能源轉型、綠色技術與永續生活理念融入日常學習，形塑全民參與的永續文化，更透過「臺灣科普環島列車」，擴大生態圈與行動面，以企業力量串聯產官學研夥伴，讓科學啟發與永續精神同行。

友達今年設計「光電、再生能源、水資源」三大課程主題，攜手供應鏈夥伴默克及大豐環保，以循環經濟理念開發創意教材。友達／提供
「臺灣科普環島列車」20日自臺北站啟航，副總統蕭美琴也出席開幕儀式，肯定企業長期投入科普教育的努力，體現公私協力推動科學素養的跨界合作精神，共同為永續社會培育下一代的科學思維與環境意識。友達／提供
友達永續基金會響應「臺灣科普環島列車」十周年，由友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪、友達光電永續長暨友達永續基金會執行長古秀華帶領員工出任科普志工老師，推動「再生能源與循環經濟」科普教育課程。友達／提供
