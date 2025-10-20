快訊

雷虎2025世界復古遙控車錦標賽登場 瞄準復刻懷舊市場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
雷虎科技「2025世界復古遙控車錦標賽」登場，瞄準遙控車復刻懷舊市場商機。業者提供
雷虎科技「2025世界復古遙控車錦標賽」登場，瞄準遙控車復刻懷舊市場商機。業者提供

由雷虎（8033）科技主辦的「Team Associated 2025世界復古遙控車錦標賽」在美國拉斯維加斯盛大登場，吸引數百位來自全球的頂尖車手齊聚一堂，以80至90年代經典復古遙控車款，展現RC越野賽車的黃金時代風采，主要瞄準及拓展遙控車產業復刻懷舊市場商機。

此次賽事，由雷虎科技旗下知名品牌「Team Associated」主辦，將持續至10月19日，涵蓋了2WD、4WD越野車及2WD卡車等多個復古經典車款賽事。

今年賽事特別吸引日本「遙控車神」Masami Hirosaka廣阪正美參賽，大幅提升賽事國際曝光度與競技水準。

雷虎科技透過復刻系列車款，針對此賽事發行限定「RC10 Las Vegas Edition Race Kit」，提供經典零件組合，滿足復古車迷與賽事愛好者需求，成功帶動Team Associated品牌系列業績持續成長。

室內泥土賽道模擬真實越野環境，考驗車手精準操控能力。配合賽事YouTube頻道直播，累計數萬線上觀眾共襄盛舉，賽事更成為拉斯維加斯重要亮點之一。

雷虎科技強調，此復古賽事不僅是傳承Team Associated逾60年業界歷史，更切入全球復刻懷舊市場趨勢，為遙控車產業注入新活力，推動品牌與整體產業的長期營收成長。

