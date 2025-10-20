志聖再傳喜訊榮獲2025年度金恆獎銀獎 展創新實力
志聖（2467）轉型有成並再傳喜訊，今日宣布獲頒2025年「金恆獎銀獎」殊榮。該獎項由ESGWD主辦，旨在表揚企業在永續經營、創新治理與數位轉型等領域的卓越表現。
志聖強調，以其在半導體先進封裝設備的持續創新與綠色製程推動，成功從傳統設備製造商轉型為先進封裝解決方案供應商。公司近年積極投入AI、先進封裝及數位製造技術，並透過「G2C+聯盟」深化與產業夥伴的合作，展現「雙軸成長、綠色轉型」的企業願景。
此次獲獎不僅肯定志聖在永續治理及數位化布局的成果，也突顯其作為台灣高科技設備產業轉型典範的地位。志聖工業表示，未來將持續以創新技術與環境責任並重的精神，打造更具國際競爭力的半導體設備品牌。
