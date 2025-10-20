供應鏈與應用端雙突破 集邦估2030年OLEDoS於VR/MR滲透率將成長至58%

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

Apple近期捲土重來，透過升級版Vision Pro繼續在OLEDoS顯示面板的基礎上挑戰VR/MR頭戴式裝置，並且更加著重於提升運算效能與改善配重問題。TrendForce最新《2025近眼顯示市場趨勢與技術分析》報告指出，OLEDoS作為中高階VR/MR裝置的顯示技術，正迎來供應鏈與應用端的雙重突破，預估在VR/MR的滲透率將於2030年迅速提升至58%。

出貨表現上，由於Meta、Apple、Sony等國際品牌出貨表現難達預期，因此TrendForce估計2025年全球VR/MR產品出貨量將回落至560萬台。儘管VR/MR頭戴式裝置短期遭遇發展挑戰，長期而言，受惠於主要品牌雙重布局軟體與硬體升級，預估2030年全球出貨量將達到1,440萬台。

TrendForce表示，顯示技術是VR/MR產品定價的關鍵，因此高性價比的LCD仍是近年的主流選擇。然而，隨著中國供應商擴大布局OLEDoS產線，以及國際品牌積極運用OLEDoS實現VR裝置的高解析畫質與輕薄化目標，OLEDoS技術滲透率可望於未來幾年明顯提升。

從OLEDoS供應鏈角度分析，除了Sony外，Seeya、BOE、Sidtek等10多家中國大陸業者也積極建置12吋產線。製程技術良率持續改善，將有效推動OLEDoS生產成本下降。

應用端方面，Apple與Samsung皆著重透過應用平台以及生成式AI，提供更好的軟體使用體驗。Apple 的升級版Vision Pro將採用新一代M5晶片增強運算能力，增加續航力且提升AI及應用程式的運行速度。Samsung則與Google、Qualcomm聯手，推出搭載4K OLEDoS顯示屏的Galaxy XR，利用Android XR平台支援手機與平板上的應用程式，更全面整合生態系。

另一大廠Meta在強化自家生態系的同時，計劃採用0.9吋OLEDoS搭配Pancake光學架構的組合，以突破現有產品形態限制，滿足VR/MR的輕薄化需求。TrendForce預期，在成本與技術雙重優化下，OLEDoS有望從中高階市場逐步向主流市場滲透，成為推動VR/MR產業轉型升級的重要驅動力。

