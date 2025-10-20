台積電生態系赴美投資 葉俊顯：不擔心技術轉移

快訊

中央社／ 台北20日電
立法院經濟委員會上午邀請國發會主委葉俊顯列席報告業務概況，並備質詢。聯合報系記者曾吉松／攝影
副總統蕭美琴接受外媒訪問時表示，不只台積電赴美投資，還包含生態系，引發疑慮。國發會主委葉俊顯今天表示，赴美投資應是考慮綜效，但他不擔心技術轉移，而且台積電成功原因不只是技術，還包含文化、政策、教育等因素。

副總統蕭美琴日前接受「加拿大廣播公司」（CBC）專訪時表示，美方希望多元化與推動「再工業化」，在此背景下，台灣可成為有所助益並具建設性的夥伴。台灣已承諾在美國進行投資，不僅是台積電（TSMC），還包括整個生態系其他部分，從供應商到設計商，乃至其他晶片製造公司，也與英特爾（Intel）等美國公司合作，提升其生產力。

不過台積電生態系赴美投資，引發國人憂慮，多位國民黨立委今天於立法院經濟委員會質詢此議題。

葉俊顯表示，台積電如果只是單一廠赴美投資，就商業經營角度而言，發揮綜效不夠大。

葉俊顯進一步說明，台積電成功的原因有很多，可用「TSMC+1」解釋。T指的是Trust（信任），台積電不做自己品牌，所有品牌都是他的客戶，而且客製化、良率高，贏得客戶信任。

S是System（系統），包含教育系統、生態系統的支持。M則是台積電創辦人張忠謀（Morris），他確立台積電只做代工，不與客戶競爭的原則。

C則是Culture（文化），台積電能夠成功，與台灣的工作文化息息相關。除了TSMC，還有個「+1」，則指政府政策。

葉俊顯認為，台積電成功經驗不容易複製。

而台積電生態系赴美投資，葉俊顯表示，這番言論應不是指生態系移過去，而是複製生態系。

國民黨立委張嘉郡詢問，蕭副總統這番言論，國發會是否事前知情。葉俊顯表示，國發會為幕僚單位，並不在台美談判小組當中。

葉俊顯表示，企業決定國外投資有很多考量，不論是美國、日本還是德國，很大一部分是主要客戶在海外，需要貼近市場、在地服務。

對於外界憂心的技術轉移，葉俊顯表示，這不須太擔心，台積電畢竟是上市公司，對外投資有相關規範。

國發會今天赴立法院經濟委員會進行業務報告，也是葉俊顯立法院首秀，被問及今天心情，葉俊顯直言，是場「震撼教育」。

