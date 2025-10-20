雲豹能源：看好日本儲能成重要推力 貢獻明年營收

雲豹能源總經理趙書閔今天表示，在儲能及綠電業務成長驅動下，今年前3季營收達新台幣54.9億元，已超越去年全年營收37.93億元水準，日本儲能業務將成為明年營運重要推力，預期可望貢獻10%至15%營收，明年營收可望更上一層樓。

雲豹能源今天舉行媒體交流會，趙書閔說，太陽光電、儲能、綠電交易以及循環經濟和資產管理是雲豹能源營運4大重點。

太陽光電方面，趙書閔指出，集團累積開發及自持容量已突破1GW，預估2026年光電目標開工153MW，其他綠能工程開工量為100MW，除國內2座大型光電案場及小型專案推進中，菲律賓、日本、越南等海外專案也已簽訂多起工程與購售電合約。

儲能業務方面，趙書閔說，旗下台普威能源與錸寶科技合作推進60MW大型儲能案場，工程總金額30億元，預計2026年上半年商轉。

此外，日本多處儲能案場也已陸續開工，趙書閔表示，日本儲能業務將成為明年營運重要推力，預期可望貢獻10%至15%營收。

綠電交易方面，趙書閔指出，子公司天能綠電今年前8月交易量約2.6億度，轉供目標達4.3億度，預計明年轉供量將逾6億度，2027年轉供量將進一步達8.8億度規模。

資產管理方面，趙書閔說，旗下雲豹資產管理公司積極評估大型離岸風場及國內光電案場，案件容量合計超過3GW。雲豹能源看旺明年營收動能，趙書閔說，規劃自2026年起股利配發率將提升至8成。