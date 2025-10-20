快訊

羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案 「離奇且大膽」

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

雲豹能源：看好日本儲能成重要推力 貢獻明年營收

中央社／ 台北20日電

雲豹能源總經理趙書閔今天表示，在儲能及綠電業務成長驅動下，今年前3季營收達新台幣54.9億元，已超越去年全年營收37.93億元水準，日本儲能業務將成為明年營運重要推力，預期可望貢獻10%至15%營收，明年營收可望更上一層樓。

雲豹能源今天舉行媒體交流會，趙書閔說，太陽光電、儲能、綠電交易以及循環經濟和資產管理是雲豹能源營運4大重點。

太陽光電方面，趙書閔指出，集團累積開發及自持容量已突破1GW，預估2026年光電目標開工153MW，其他綠能工程開工量為100MW，除國內2座大型光電案場及小型專案推進中，菲律賓、日本、越南等海外專案也已簽訂多起工程與購售電合約。

儲能業務方面，趙書閔說，旗下台普威能源與錸寶科技合作推進60MW大型儲能案場，工程總金額30億元，預計2026年上半年商轉。

此外，日本多處儲能案場也已陸續開工，趙書閔表示，日本儲能業務將成為明年營運重要推力，預期可望貢獻10%至15%營收。

綠電交易方面，趙書閔指出，子公司天能綠電今年前8月交易量約2.6億度，轉供目標達4.3億度，預計明年轉供量將逾6億度，2027年轉供量將進一步達8.8億度規模。

資產管理方面，趙書閔說，旗下雲豹資產管理公司積極評估大型離岸風場及國內光電案場，案件容量合計超過3GW。雲豹能源看旺明年營收動能，趙書閔說，規劃自2026年起股利配發率將提升至8成。

延伸閱讀

物流供應商遭網攻 無印良品日本電商網站受波及暫停營運

巨蟑進攻日本九州！市民驚慌通報「人孔蓋竄出蟑螂」 專家揭暴增主因

通勤族騎單車撞到熊！日本仙台赫見5頭熊家族 距車站僅3公里

助馬太鞍溪堰塞湖監測 日本贈浮標型水位計

相關新聞

光電板回收場僅4家 彭啓明：南部有業者願投入

環境部長彭啓明今天表示，環境部接下來1、2年會就太陽光電對環境的衝擊主動研究、釐清問題；至於目前僅有4家合格光電板回收廠...

葉俊顯：經濟部評估矽光子產業開發落腳高雄

政府推動AI新十大建設，其中矽光子、量子運算、智慧機器人被列為關鍵技術，相關發展規劃備受關注。國發會主委葉俊顯今天透露，...

凱基證券連續11年助庇護工場 展現永續行動力

凱基證券致力推動ESG理念與社會公益永續發展，員工長期積極響應各項愛心採購與志工活動，自104年起結合凱基慈善基金會已連...

晶片供應鏈赴美投資將掏空台灣？國發會：將評估衝擊提出建議

台積電與晶片供應鏈赴美設廠議題持續延燒。立法院經濟委員會20日質詢時，立委謝衣鳯、楊瓊瓔及鄭天財等人皆關切台灣半導體生態...

蕭美琴拋投資美國晶片生態系 葉俊顯：事前不知情

副總統蕭美琴日前接受「加拿大廣播公司」（CBC）專訪表示，台灣已經承諾在美國投資晶片產業，不僅是台積電（TSMC），還包...

DRAM存儲市場迎來超級周期 Q4全面漲價模組廠商存貨為王

2025年以來各大存儲廠商均發佈減產計劃，美光預計減產10%，三星預計減產15%，海力士預計上半年減產10%，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。