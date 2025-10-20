快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

光電板回收場僅4家 彭啓明：南部有業者願投入

中央社／ 台北20日電
立法院社福及衛環委員會20日邀環境部長彭啓明（圖）、經濟部等官員專題報告「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」，並備質詢。中央社
環境部長彭啓明今天表示，環境部接下來1、2年會就太陽光電對環境的衝擊主動研究、釐清問題；至於目前僅有4家合格光電板回收廠，他透露已有數家南部業者有意願設置。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部、經濟部、農業部、內政部、交通部就「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委劉建國質詢表示，經濟部統計，2016年台灣太陽能覆蓋約1125個足球場、2025年已達1萬7723.6個足球場面積；近期天災、人禍，已經是無法承受的狀態，現在只有4家是甲級太陽光電板合格處理業者，應該進行量能盤點。

民進黨立委林月琴質詢表示，光電案場的最大風險不在於空氣、水、廢棄物，而是土地利用的衝突，如果沒有前期評估和對策，衝突會愈來愈大。

民眾黨立委陳昭姿質詢指出，現在很多光電廠背後都是外商，正走向逐利的模式，光電變成投資商品，對於防災規劃、環境責任就毫無約束；因為再生能源躉購制度有誘因，但未來沒有誘因後、外商就會抽離，回收光電板就會有問題。

陳昭姿認為光電開發應該納入環評，環境部在光電產業發展中要有更積極的作為。

彭啓明備詢回應，光電案場和工廠不完全相同，各種工廠一蓋下去就會持續污染環境，光電不會，若是相同面積，光電案場與工業區的污染是不相等的；雖然光電對於環境沒有立即衝突、且有利淨零，但對於生態、社區民眾感受，還是有差距。

彭啓明認為，光電開發在環評機制、社會溝通可以做得更好，過去可能討論不足；環境部接下來1、2年會就太陽光電對環境的衝擊主動研究，釐清問題。

彭啓明說，目前光電板後端處理廠大致上都在北部，丹娜絲風災後，南部地區也有2、3個業者有意願設置光電後端處理廠，環境部會進一步與其討論、協助。

彭啓明最後強調，不管藍綠政黨，現在做光電的有藍也有綠，都要依照保護環境的原則進行。

