快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

凱基證券連續11年助庇護工場 展現永續行動力

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券總經理黃幼玲(右五)、凱基慈善基金會董事長蔣友松(左六)、執行長曾錦隆(右四)帶領同仁認購庇護工場產品，協助身心障礙院生。
凱基證券總經理黃幼玲(右五)、凱基慈善基金會董事長蔣友松(左六)、執行長曾錦隆(右四)帶領同仁認購庇護工場產品，協助身心障礙院生。

凱基證券致力推動ESG理念與社會公益永續發展，員工長期積極響應各項愛心採購與志工活動，自104年起結合凱基慈善基金會已連續11年認購身心障礙院生親手製作的愛心烘焙品，支持庇護工場穩定營運，凱基慈善基金會近期也再次獲得桃園市政府金質獎表揚肯定。今年更將關懷觸角延伸至花蓮地區，協助遭受地震與風災所苦的黎明庇護工場，帶給弱勢族群最實際的支持與溫暖。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基證券員工長期以定期定額認購方式，支持庇護工場產品，不僅能幫助弱勢院生增加生活技能，更提高他們的工作機會，讓身心障礙生有穩定的收入，也有同仁多年來將認購的產品，轉捐贈給育幼院、偏鄉學校與長者社區等，讓愛心加乘翻倍，擴大受惠族群。

花蓮黎明庇護工場感謝凱基證券同仁的愛心認購，協助身心障礙員工能有穩定的就業機會，特別是近年花蓮地區面臨地震與水患衝擊，區域經濟日漸蕭條困頓，凱基證券的支持不僅是美食分享，也是愛心傳遞，同時也讓身心障礙家庭無後顧之憂。桃園樂芽潤米庇護工場表示，凱基證券以實際行動支持庇護工場發展，透過定期採購不僅改善了淡季銷售量不佳的情形，同時也增加庇護員工實作的機會，將成為他們工作中持續成長的關鍵助力。

凱基證券持續推動社會永續理念，秉持「取之於社會，回饋於社會」之精神，將持續透過捐助之凱基慈善基金會推動各項公益計畫，包括提供弱勢學童營養早餐、午餐加菜與協助突發急難的個人與家庭度過短期難關，也將推廣多元志工活動鼓勵同仁參與，期以實際行動促進企業與社會的正向循環。

延伸閱讀

南山原鄉關懷列車 啟動

明年全國身心障礙運動會由新北舉辦 侯友宜與選手先暖身

凱基證券開戶活動好評延長 超商領取人氣公仔加碼送咖啡

挺喜憨兒庇護工場 台中郵局購買月餅轉贈獨老賀中秋

相關新聞

光電板回收場僅4家 彭啓明：南部有業者願投入

環境部長彭啓明今天表示，環境部接下來1、2年會就太陽光電對環境的衝擊主動研究、釐清問題；至於目前僅有4家合格光電板回收廠...

葉俊顯：經濟部評估矽光子產業開發落腳高雄

政府推動AI新十大建設，其中矽光子、量子運算、智慧機器人被列為關鍵技術，相關發展規劃備受關注。國發會主委葉俊顯今天透露，...

凱基證券連續11年助庇護工場 展現永續行動力

凱基證券致力推動ESG理念與社會公益永續發展，員工長期積極響應各項愛心採購與志工活動，自104年起結合凱基慈善基金會已連...

晶片供應鏈赴美投資將掏空台灣？國發會：將評估衝擊提出建議

台積電與晶片供應鏈赴美設廠議題持續延燒。立法院經濟委員會20日質詢時，立委謝衣鳯、楊瓊瓔及鄭天財等人皆關切台灣半導體生態...

蕭美琴拋投資美國晶片生態系 葉俊顯：事前不知情

副總統蕭美琴日前接受「加拿大廣播公司」（CBC）專訪表示，台灣已經承諾在美國投資晶片產業，不僅是台積電（TSMC），還包...

DRAM存儲市場迎來超級周期 Q4全面漲價模組廠商存貨為王

2025年以來各大存儲廠商均發佈減產計劃，美光預計減產10%，三星預計減產15%，海力士預計上半年減產10%，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。