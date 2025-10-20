晶片供應鏈赴美投資將掏空台灣？國發會：將評估衝擊提出建議

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
立法院經濟委員會上午邀請國發會主委葉俊顯列席報告業務概況，並備質詢。記者曾吉松／攝影
立法院經濟委員會上午邀請國發會主委葉俊顯列席報告業務概況，並備質詢。記者曾吉松／攝影

台積電與晶片供應鏈赴美設廠議題持續延燒。立法院經濟委員會20日質詢時，立委謝衣鳯、楊瓊瓔及鄭天財等人皆關切台灣半導體生態系外移風險，警示若政府未妥善掌握影響評估，恐讓台灣成為「美國晶片人才訓練場」。國發會主委葉俊顯回應，行政院已有跨部會研議，將盡速就供應鏈外移與本土產業衝擊提出評估。

楊瓊瓔指出，副總統蕭美琴日前接受外媒訪問時承諾赴美投資，這不僅限於晶圓製造，而是整個供應鏈、設計商乃至其他晶片製造公司都將跟進。她質疑，晶片產業是台灣競爭力的重心，如今整個生態系被承諾赴美，國發會作為國家發展中樞，是否掌握整體規畫？

葉俊顯表示，行政院確實有進行跨部會討論，但台美談判細節目前尚不明確，國發會也未直接參與。不過後續將就晶片供應鏈赴美對國內產業、就業與創新生態的影響展開評估。楊瓊瓔也要求國發會應於三個月內提出完整評估報告，避免產業空洞化。

鄭天財補充，重大投資案應先進行全面影響評估，國發會應勇於與府院溝通、提供建議，確保國家發展方向審慎穩健，不能只是幕僚角色，更要主動提出策略判斷。

謝衣鳯進一步質疑，赴美設廠可能引發半導體供應鏈與人才外移，台灣恐成為美國的職工訓練場，高科技人才若大量被吸往海外，將削弱國內創新力。

葉俊顯回應，台積電赴美投資屬企業行為，不同於過去美國產業外移，此次供應鏈重組對台灣而言具正面效益，有助於本土創新升級。他補充，美方主要希望藉由台灣團隊協助訓練當地人才，例如台積電在台中設有培訓營，外籍工程師會先來台受訓再赴美，並非本土高階人才流失。

至於傳統產業在半導體吸金效應下如何維持競爭力，謝衣鳯呼籲政府應同步給予租稅、水電及土地資源協助。葉俊顯回應，經濟部已編列460億元特別預算，協助中小企業轉型升級，申請情況相當踴躍，將持續推動相關計畫。

此外，謝衣鳯也提醒，美國地區銀行近期爆發信貸危機，加上AI投資熱潮中多家新創仍未獲利，市場對「AI泡沫化」風險憂心升高。葉俊顯表示，本波AI浪潮與2000年dot-com泡沫不同，產業已具實際應用基礎，從雲端資料中心到終端產品皆有明確需求，但政府會持續關注國際金融與AI市場的變化，以防系統性風險擴散。

台積電 葉俊顯

相關新聞

光電板回收場僅4家 彭啓明：南部有業者願投入

環境部長彭啓明今天表示，環境部接下來1、2年會就太陽光電對環境的衝擊主動研究、釐清問題；至於目前僅有4家合格光電板回收廠...

葉俊顯：經濟部評估矽光子產業開發落腳高雄

政府推動AI新十大建設，其中矽光子、量子運算、智慧機器人被列為關鍵技術，相關發展規劃備受關注。國發會主委葉俊顯今天透露，...

凱基證券連續11年助庇護工場 展現永續行動力

凱基證券致力推動ESG理念與社會公益永續發展，員工長期積極響應各項愛心採購與志工活動，自104年起結合凱基慈善基金會已連...

蕭美琴拋投資美國晶片生態系 葉俊顯：事前不知情

副總統蕭美琴日前接受「加拿大廣播公司」（CBC）專訪表示，台灣已經承諾在美國投資晶片產業，不僅是台積電（TSMC），還包...

DRAM存儲市場迎來超級周期 Q4全面漲價模組廠商存貨為王

2025年以來各大存儲廠商均發佈減產計劃，美光預計減產10%，三星預計減產15%，海力士預計上半年減產10%，…

