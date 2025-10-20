半導體2奈米製程微環境潔淨要求升級 AMC廠導入AI預警

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

半導體製程推進2奈米等級對於微環境潔淨要求升級，也讓AMC廠導入AI預警功能，創控（6909）提到，深耕半導體產業，多數國際半導體領導商皆為客戶，掌握廠務端監控需求，創控亦持續突破創新，整合監測與AI預警功能提供客戶更全面的解決方案，由被動反應轉型為主動管理，全面降低製程風險。

2奈米製程對微環境潔淨要求再度提升，創控在廠務端需求之外，也積極創造更高精度的微環境監控需求，新產品FMS 2000 晶圓盒（FOUP）監測系統與 MiTAP M3 氣體分析儀逐步拓展創控產品線，更加深化客戶關係，也持續研發創新，滿足尚未充分開發的監控需求，將AMC 監控能力延伸至微環境環節，協助半導體廠提升良率與製程穩定性，並創造創控長期成長動能。

創控也預告，將在10月27日於「2025台灣-北歐創新高科技廠房論壇」發表專題演講，此論壇由丹麥、芬蘭、瑞典駐台辦事處與台灣高科技廠房設施協會（HTFA）共同主辦，聚焦智慧與低碳永續解決方案，創控是論壇中唯一的台灣企業代表，創控以「從實驗室到現地－半導體製造環境AMC監測發展及趨勢」為主題，詳述MiTAP創新技術與產品為半導體廠房提供精準、可靠的環境監控，和北歐與台灣產業專家分享經驗與成果。

