momo攜手台灣微軟 以生成式AI重塑客服體驗

momo 富邦媒與台灣微軟合作打造大型語言模型（LLM）驅動的新一代智能客服，這套系統結合 Microsoft Azure OpenAI 與檢索增強生成（RAG）技術，在語意理解與即時回應上展現更佳表現，回覆正確率超過 90%，不僅減輕客服團隊的負擔，進一步強化智能對話與個人化服務體驗，帶動消費者滿意度提升；未來也將成為支撐 momo 全通路服務體驗的核心，推動電商市場邁向AI新時代。

近年來，生成式 AI 與大型語言模型（LLM）技術快速發展，已成為全球零售與服務業的重要趨勢。過去 Chatbot 雖能解答問題，卻常因互動機械化而難以貼近真人客服。隨著 LLM 技術日趨成熟，在語意理解與回應表現上顯著提升，momo 導入 LLM 技術，推動智能客服進化，讓顧客的需求能被更準確理解與回應，帶來更自然、更貼近真人的服務體驗。

富邦媒體科技總經理谷元宏表示，新一代智能客服不僅帶來更佳的顧客體驗與更高的服務效率，更象徵 momo 在生成式 AI 與深化數據應用上的新篇章。AI 不是取代服務，而是強化服務背後的理解力與即時性。未來將持續以科技電商作為策略核心，以 AI 驅動營運與創新，為消費者、品牌夥伴與商家創造更高價值。

台灣微軟總經理卞志祥指出，電商市場正邁向生成式 AI 新時代。台灣微軟與 momo 攜手，以生成式 AI 技術打造更智慧的客服體驗。未來也將與 momo 一起探索更多 AI 應用的可能性，從客服延伸至電商服務的不同面向，持續為消費者與商家帶來更全面的體驗，共同推動台灣零售邁向 AI 代理（AI Agent）新階段。

momo 今年導入 Microsoft Azure OpenAI 服務，結合 OpenAI 的先進 GPT 模型與微軟 Azure 平臺的安全與擴展能力，讓 AI 客服展現更強的語意理解與更自然的對話表現，能即時回應顧客需求。透過 Azure OpenAI 平台，momo 除了可部署客製化 LLM 模型，亦導入檢索增強生成（RAG）架構，確保系統回覆有明確依據，進一步提升正確性與一致性。特別是在企業級應用場景中，RAG 成為克服 LLM 模型未涵蓋的專屬知識與繁體中文語料不足等挑戰的關鍵，使服務更可靠、更貼近在地需求。