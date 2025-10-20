快訊

蕭美琴拋投資美國晶片生態系 葉俊顯：事前不知情

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
立法院經濟委員會上午邀請國發會主委葉俊顯列席報告業務概況，並備質詢。記者曾吉松／攝影
立法院經濟委員會上午邀請國發會主委葉俊顯列席報告業務概況，並備質詢。記者曾吉松／攝影

副總統蕭美琴日前接受「加拿大廣播公司」（CBC）專訪表示，台灣已經承諾在美國投資晶片產業，不僅是台積電（TSMC），還包括整個生態系其他部分。立委質疑此次提是否行政院內部有討論過，國發會主委葉俊顯卻表示，只有概念性的討論，細節部分沒有討論過。

立院經濟委員會今天邀請國發會主委葉俊顯業務報告並備詢。國民黨召委楊瓊瓔質詢，蕭美琴談及對美投資內容，葉俊顯事前是否知情，葉俊顯坦言，是看到訪問後才知道，而對美談判，國發會只是幕僚單位、沒有直接參與。

但楊瓊瓔卻十分不滿，國發會是台灣經濟策略的頭腦與心臟，葉俊顯卻只是自稱只是幕僚單位、收件窗口。

葉俊顯坦言，對於晶片生態系去美國投資的影響度還沒有評估，楊瓊瓔則要求國發會提出影響評估，並給出具體時間。葉俊顯試探詢問，「3個月方便嗎？」但被楊瓊瓔當場打回票：「不方便。」

國民黨立委謝衣鳯則表示，蕭美琴提出的投資，是半導體企業投資，還是政府投資？葉俊顯則表示，台積電赴美投資會當成是企業投資，而產業鏈是複製去美國，而不是切割，性質上有很大差異性。

謝衣鳯則說，美國現在大量仰賴台灣科技人才，如果大舉赴美，那台灣即便有先進製程，人才從何而來，會否最後在幫美國職工訓練？

葉俊顯表示，很多台積電員工不想到美國，台積電扮演的角色是幫美國建構本土人才，立委擔心的，目前還沒有跡象。

