AI平台助企業精準找人 青創團隊獲百萬創業金

台科大碩士生施鈞譯等人組成的「博靈智控」團隊，開發可透過AI幫助企業快速找到潛在客戶與合作夥伴的平台，獲「台科青創明日之星選拔」優選，並獲頒百萬創業獎金。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台灣科技大學傑出校友聯誼會舉辦的「台科青創明日之星選拔」邁入第4屆，有28組團隊入選，日前由「博靈智控」榮獲優選團隊，並獲頒百萬創業獎金，台科大傑出校友聯誼會同時提供25萬元創業獎勵金，鼓勵進入複選與決選的10組團隊。

「博靈智控」團隊由台科大台灣籍碩士生施鈞譯與2名印尼籍夥伴譚力（Ikhwan Iqbal）、Aldi Permana共同創立，團隊開發的產品Boring AI是一個透過AI自動化幫助企業快速找到潛在客戶、候選人與合作夥伴的平台。

施鈞譯表示，產品的核心價值在於將繁瑣耗時的名單搜尋與篩選作業自動化，讓專業人士能專注更具策略性的B2B（企業間的商業交易）交流，例如設計公司臨時需要尋找海外代工客戶，往往不知從何著手，Boring AI能迅速提供精準名單，節省大量時間與人力。

談及創業契機，施鈞譯提到，無論是企業開發客戶或獵頭尋才，往往都像「大海撈針」，團隊因此決心以AI技術解決這個「最無聊卻最關鍵」的痛點；而台科青創明日之星選拔的評審皆為企業董事長級校友，更重視創業者的長遠願景與個人特質，而非僅著眼於執行層面的細節。

台科大校長顏家鈺指出，創業需要勇氣與不畏失敗的決心，過程中勢必會面臨各種挑戰，台科大有許多創業成功的校友，都是珍貴的學習典範，學校也將持續扮演堅實後盾，提供資源與平台支持年輕創業者。