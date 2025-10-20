輝達攻光通訊領域 兩大巨頭採用 聯鈞、波若威、華星光受惠

輝達在官網宣布，旗下首款以共同封裝光學（CPO）技術打造的矽光子網路交換器Spectrum-X獲甲骨文、Meta等兩大巨頭採用，宣告「AI世界光通訊時代全面來臨」。

法人看好，輝達助攻下，將帶動光通訊模組需求爆發，台廠中，聯鈞（3450）已打入甲骨文光通訊供應鏈，隨大客戶導入輝達Spectrum-X新品，聯鈞「旺上加旺」；波若威（3163）則是輝達欽點的CPO合作夥伴，並與華星光（4979）分食Meta光通訊訂單，也將是贏家。

輝達執行長黃仁勳指出，隨著兆參數等級模型時代來臨，資料中心正轉化為「超級AI工廠」，而Spectrum-X將成為連結數百萬顆圖形處理器 (GPU) 的「神經系統」；換言之，此一矽光子網路交換器將打破現有網路的限制，實現電子電路與光學通訊的大規模融合。

輝達在官網宣布，甲骨文將利用Spectrum-X交換機建造千兆級AI超級電腦；Meta將為其臉書開放交換系統平台推出基於輝達Spectrum Ethernet建置的交換器。

隨著甲骨文與Meta兩大巨頭同步導入輝達Spectrum-X，意味著輝達首度針對CPO領域推出重量級對應產品開始邁入商業化，宣告「AI世界光通訊時代全面來臨」，助益台灣光通訊族群。

其中，波若威曾在今年GTC大會被輝達欽點為光通訊合作夥伴，主要供應光纖連接器與光模組，而Spectrum-X步入商業化後，估計亦有望參與產品的量產，藉此搶攻光通訊市場商機。

華星光與波若威則是共同分食Meta光通訊訂單，Meta日前宣布將在美國路易斯安那州擴大AI資料中心基礎建設，投資額高達500億美元（約新台幣1.53兆元），是原規劃四倍，二家台廠亦有望同步沾光，未來出貨動能有望持續轉強。

聯鈞是甲骨文AOC（主動光纖）模組主力供應商之一，負責提供800G相關產品，預估今、明年有望放量出貨。此外，聯鈞的封裝測試代工生產及製程設計服務中，具備雷射元件開發與矽光子技術。其中，矽光子產品估計去年下半年已小量生產，並與主要客戶完成認證，全面搶攻AI市場商機。

上詮為台積電去年首度釋出的矽光子生態系夥伴名單中，唯一入列的光通訊廠，投入CPO業務腳步在台系光通訊廠中相對較快，且正與台積電緊密合作，已掌握光纖陣列（FAU）及FAU單元封裝核心技術，今年將小量生產，2026年起放量。

業界人士表示，隨著輝達Spectrum-X獲得大廠採用後，台廠相關供應鏈也將雨露均霑，後續市場需求有望進一步爆發，帶動台廠供應鏈出貨動能續強。



