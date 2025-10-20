快訊

台灣洗腎王國！每年醫療花460億元 腎臟來源不足致移植比率低

直擊／BLACKPINK唱完連夜離境！直奔小港機場「吻別高雄」

英特爾逆襲A 晶片銷量 推晶片混搭

經濟日報／ 編譯陳苓、科技組／綜合外電

研究機構指出，英特爾為提振AI晶片銷量，打算推出「混合型」機櫃系統，結合自家的Gaudi 3 AI晶片，搭配輝達的繪圖處理器（GPU），宣稱效能大有提升。

這意味輝達在AI晶片稱霸的勢力，讓亟欲AI晶片彎道超車在英特爾也不得不出招應對，透過搭上輝達的順風車，以強化自家產品勢力。

產業分析機構SemiAnalysis發文表示，英特爾有意提供新的Gaudi 3機櫃級解決方案，內建Gaudi 3 AI晶片，加上輝達Blackwell B200 GPU與輝達ConnectX網路技術。

科技媒體Wccftech認為，英特爾的做法堪稱「打不過就加入」。該公司宣稱這款機櫃的預填（prefill）表現，與只用B200的小型密集版本相比，效能為1.7倍快，但此一說法未經獨立驗證。混合型機櫃有利英特爾，能在機櫃搭載Gaudi 3晶片來賺錢。

運作方面，AI推論分為預填和解碼（decode）兩部分，Gaudi 3 AI晶片將負責解碼，輝達B200處理預填任務。

眾所皆知Blackwell GPU性能強大，在大型矩陣乘法的突發模式表現最佳，用於預填是正確之舉。而Gaudi 3將更著重於記憶體頻寬、與以乙太網路為中心的水平擴展。

網通部分，將採用輝達的ConnectX-7 NIC網卡，以及博通Tomahawk 5 51.2 Tb／s網路交換器晶片，確保全面傳輸性。

SemiAnalysis說，每個運算托盤共計有兩個英特爾Xeon中央處理器（CPU）、四個Gaudi 3 AI晶片以及四個輝達網卡，加上一個輝達BlueField-3資料處理器（DPU），而每個機櫃共有16個托盤。

輝達 晶片 AI

延伸閱讀

英特爾重返AI戰場！新晶片Crescent Island明年登場 網酸：又是PPT發表

英特爾新伺服器產品 同步上秀

OpenAI暗示不會下單英特爾

ARM執行長批英特爾錯失時機！網肯定「追不上台積電」：短期地位難撼動

相關新聞

i17換機潮火熱…追單效應可期 台積電、鴻海、大立光等同步看旺

英國金融時報（FT）報導，蘋果iPhone 17系列新機正掀起強力換機潮，預期今年iPhone營收成長率將攀上新冠疫情來...

台積電衝2奈米與埃米級…台美大連線 狠甩三星、英特爾等對手

台積電衝刺2奈米及更先進的埃米級製程，台美大連線，台灣廠區本季開始量產2奈米，明年下半年升級版N2P製程接棒，美國亞利桑...

台積電台美衝刺2奈米與埃米級製程 協力廠跟著吃香喝辣

台積電台美廠區連線，衝刺2奈米與埃米級製程，周邊耗材與備品需求同步爆發，法人看好，中砂、昇陽半、新應材、台特化等相關協力...

輝達新伺服器 Vera Rubin 平台 鴻海搶先機 業績看旺到後年

鴻海AI伺服器動能一波接一波，繼出貨輝達GB200與GB300的AI伺服器機櫃後，業界傳出，鴻海已開始著手進行輝達下一代...

鴻海 AI 伺服器業務看俏 代工龍頭市值重返3兆

鴻海AI伺服器業務看俏，外資提前卡位，上周四（16日）與上周五（17日）合計狂掃逾6.86萬張，帶動股價短短兩天狂漲近一...

英特爾逆襲A 晶片銷量 推晶片混搭

研究機構指出，英特爾為提振AI晶片銷量，打算推出「混合型」機櫃系統，結合自家的Gaudi 3 AI晶片，搭配輝達的繪圖處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。