經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）AI伺服器業務看俏，外資提前卡位，上周四（16日）與上周五（17日）合計狂掃逾6.86萬張，帶動股價短短兩天狂漲近一成，市值大增2,792.84億元，重返3兆元之上、達3.14兆元，穩居台股市值二哥。

鴻海上周五股價收226.5元，上漲3.5元，並突破5日、10日、20日與60日均線。

美系外資看好，鴻海2025年每股純益可達12.09元，2026年將大增58%至19.06元，2027年上看22.52元，展現強勁成長潛力。

美系外資認為，鴻海的事業經營正在轉向AI伺服器，而且在AI伺服器領域是可以持續成長，同時，AI伺服器平均出貨單價高，可以推升營業利益。

鴻海未來面臨最大的風險不是在電動車領域的可能失敗，而是2026年到2027年AI產業的成長是否面臨潛在下滑的風險。

至於在iPhone領域，外資認為，鴻海經過這麼多年與紅色供應鏈的競爭，早已經證明鴻海在全球iPhone事業的領導地位。

相關新聞

i17換機潮火熱…追單效應可期 台積電、鴻海、大立光等同步看旺

英國金融時報（FT）報導，蘋果iPhone 17系列新機正掀起強力換機潮，預期今年iPhone營收成長率將攀上新冠疫情來...

台積電衝2奈米與埃米級…台美大連線 狠甩三星、英特爾等對手

台積電衝刺2奈米及更先進的埃米級製程，台美大連線，台灣廠區本季開始量產2奈米，明年下半年升級版N2P製程接棒，美國亞利桑...

台積電台美衝刺2奈米與埃米級製程 協力廠跟著吃香喝辣

台積電台美廠區連線，衝刺2奈米與埃米級製程，周邊耗材與備品需求同步爆發，法人看好，中砂、昇陽半、新應材、台特化等相關協力...

輝達新伺服器 Vera Rubin 平台 鴻海搶先機 業績看旺到後年

鴻海AI伺服器動能一波接一波，繼出貨輝達GB200與GB300的AI伺服器機櫃後，業界傳出，鴻海已開始著手進行輝達下一代...

鴻海 AI 伺服器業務看俏 代工龍頭市值重返3兆

鴻海AI伺服器業務看俏，外資提前卡位，上周四（16日）與上周五（17日）合計狂掃逾6.86萬張，帶動股價短短兩天狂漲近一...

英特爾逆襲A 晶片銷量 推晶片混搭

研究機構指出，英特爾為提振AI晶片銷量，打算推出「混合型」機櫃系統，結合自家的Gaudi 3 AI晶片，搭配輝達的繪圖處...

