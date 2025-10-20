鴻海 AI 伺服器業務看俏 代工龍頭市值重返3兆

鴻海（2317）AI伺服器業務看俏，外資提前卡位，上周四（16日）與上周五（17日）合計狂掃逾6.86萬張，帶動股價短短兩天狂漲近一成，市值大增2,792.84億元，重返3兆元之上、達3.14兆元，穩居台股市值二哥。

鴻海上周五股價收226.5元，上漲3.5元，並突破5日、10日、20日與60日均線。

美系外資看好，鴻海2025年每股純益可達12.09元，2026年將大增58%至19.06元，2027年上看22.52元，展現強勁成長潛力。

美系外資認為，鴻海的事業經營正在轉向AI伺服器，而且在AI伺服器領域是可以持續成長，同時，AI伺服器平均出貨單價高，可以推升營業利益。

鴻海未來面臨最大的風險不是在電動車領域的可能失敗，而是2026年到2027年AI產業的成長是否面臨潛在下滑的風險。

至於在iPhone領域，外資認為，鴻海經過這麼多年與紅色供應鏈的競爭，早已經證明鴻海在全球iPhone事業的領導地位。