輝達新伺服器 Vera Rubin 平台 鴻海搶先機 業績看旺到後年

鴻海（2317）AI伺服器動能一波接一波，繼出貨輝達GB200與GB300的AI伺服器機櫃後，業界傳出，鴻海已開始著手進行輝達下一代Vera Rubin平台伺服器開發，規劃明年下半年量產出貨，為2026年到2027年業績帶來強勁成長動能。

鴻海方面未回應此消息。業內人士表示，今年鴻海出貨主力為輝達GB200的AI伺服器機櫃，預定今年交貨完畢。至於GB300機櫃則已從9月陸續出貨，預定出貨到明年。

為迎接下一波成長，鴻海已開始開發輝達下世代Vera Rubin NVL 144 MGX平台，預估出貨時程可能落在明年下半年。

鴻海是輝達最新一代AI伺服器的主要開發夥伴，在全球伺服器市占率可望隨著出貨量持續擴大而提高。美系外資預估，若是以AI伺服器機櫃計算，鴻海可望拿下60%的市占率。同時，鴻海在AI伺服器機櫃出貨量，從2025年到2027年，分別為1.1萬櫃，2.9萬櫃，以及4萬櫃。

鴻海最具備新產品導入（NPI）的優勢，不僅是下一代的Vera Rubin，甚至在下下一代的Rubin Ulta也位居領先的地位，主因AI伺服器已經不只是機櫃問題，包含電源與散熱等其他次系統，廠商若沒有完整解決方案，無法跟上輝達NPI的步伐，而每一世代的領先，將同步提升鴻海的獲利與市占率。

針對AI未來發展，鴻海董事長劉揚偉先前表示，AI發展現在才剛開始，現在還在模型的發展中，AI產業正從ANI （狹義人工智慧）走向AGI（通用人工智慧），未來將邁向ASI（超級人工智慧）。

同時，模型的發展，也從對話的模型，發展到AI代理的模型，未來可能到Physical AI（實體AI），這都還需要很龐大的算力。

隨著鴻海AI伺服器出貨量不斷放大，外資預估，鴻海雲端網路產品部門占營收比重，將從2025年38%成長到2030年的67%，至於一直以來占營收比重最大的消費性電子產品部門（主要是iPhone），將從2025年的59%，降至2030年的29%。



延伸閱讀

鴻海 AI 伺服器業務看俏 代工龍頭市值重返3兆

英特爾逆襲 AI 晶片銷量 推晶片混搭