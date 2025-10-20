台積電台美衝刺2奈米與埃米級製程 協力廠跟著吃香喝辣

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台積電（2330）台美廠區連線，衝刺2奈米與埃米級製程，周邊耗材與備品需求同步爆發，法人看好，中砂（1560）、昇陽半（8028）、新應材、台特化等相關協力廠，都有望受惠。

中砂不評論個別客戶訂單情況。法人指出，中砂的鑽石碟業務受惠大客戶持續擴充先進製程產能，今年相關業績持續看俏，可望帶動其整體業績再創新高。

由於客戶端持續擴充2奈米產能，考量製程愈先進，鑽石碟用量會愈多，法人預期將持續推升中砂明年營收表現。

中砂鑽石碟業務中，單一客戶第2季出貨比重最大是供3奈米製程之用，2奈米製程相關出貨比率正持續增加中。因應市場需求，中砂已著手擴充先進製程應用的高階鑽石碟產能。

另外，再生晶圓廠昇陽半目前已有約超過一半的出貨供應7奈米以下先進製程之用。客戶端先進製程推進，對再生晶圓用量同步成長。因應客戶需求，昇陽半正積極投入擴產。

昇陽半不評論個別客戶訂單情形。法人估計，該公司今年業績同樣創新高在望，伴隨新產能發威，明年續攀高峰機會大。外界並關注，昇陽半積極推動產線自動化，建立競爭優勢，在大客戶持續擴大美國產能之際，後續該公司是否也可能跟隨前進當地設廠。

中砂 奈米 先進製程

