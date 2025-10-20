台積電衝2奈米與埃米級…台美大連線 狠甩三星、英特爾等對手

台積電（2330）衝刺2奈米及更先進的埃米級製程，台美大連線，台灣廠區本季開始量產2奈米，明年下半年升級版N2P製程接棒，美國亞利桑那州新廠也會加速導入2奈米，並接續邁入埃米級製程，狠甩英特爾、三星等勁敵。

法人看好，台積電台美廠區同步發威，先進製程坐享技術領先紅利無虞，為營收持續登高奠定基礎。

台積電表示，2奈米將如期於本季稍晚在台灣以良好的良率表現進入量產，在智慧手機、高效能運算（HPC）和AI應用推動下，預期2026年將快速成長。

另外，台積電也預計投入2奈米家族延伸的N2P與A16（1.6奈米）製程，預計2026下半年量產，新建廠房優先導入N2，優化N5／N3產能。

台積電並未透露個別製程產能規劃，法人估計，明年底時，台積電高雄廠2奈米月產能應可達5萬片以上，新竹廠相關月產能也有機會接近5萬片，合計明年底，台灣2奈米製程月產能可望達10萬片大關。

美國方面，原本台積電規劃亞利桑那州第二座晶圓廠已完成建設，將採用3奈米製程，正致力於將量產進度加速數個季度，而將採用2奈米與A16製程技術的亞利桑那第三座晶圓廠也已開始動工，並考慮加快生產進度，第四座晶圓廠也將採用2奈米與A16製程技術。

不過，因應輝達、蘋果等大客戶對先進製程的強勁需求，台積電預期，在美國先進客戶及美國聯邦政府、州政府與市政府的合作及支持下，將持續加速在亞利桑那州的產能擴充，正取得實質進展，並按計畫順利進行中。

台積電內部已拍板，美國新廠加速升級至2奈米和更先進的製程技術。因應AI結構性成長，台積電結合內外部市場分析，採取嚴謹的產能規畫機制，並將開發與產能協調時間提前二至三年，以確保供應鏈穩定。

台積電強調，正準備將在亞利桑那州的技術加速升級至2奈米與更先進的製程技術，也即將在現有廠區附近取得第二塊大面積土地，以支持相關拓展計畫，提供更多彈性以應對非常強勁的AI相關長期需求。

外界密切關注，台積電亞利桑那新廠布局是否有可能變動，讓2奈米製程導入該廠的時程，從原先市場預期的2028年，提早至2027年，只比台灣廠區的量產時程約晚二年，而這將使該公司2奈米製程的總產能規模進一步擴大。