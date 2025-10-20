i17換機潮火熱…追單效應可期 台積電、鴻海、大立光等同步看旺

英國金融時報（FT）報導，蘋果iPhone 17系列新機正掀起強力換機潮，預期今年iPhone營收成長率將攀上新冠疫情來最高。法人看好，iPhone 17系列熱銷，追單效應可期，台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等供應鏈出貨同步看旺。

Deepwater資產管理公司共同創辦人孟斯特（Gene Munster）表示，iPhone 17系列等待時間比去年拉長13%左右，可能顯示換機力道更強，「等待交貨時間拉長，通常代表產品周期更強」。

蘋果預計10月30日公布9月底止的年度第4季（上季）財報，涵蓋iPhone 17系列開賣頭幾周的銷售。Visible Alpha數據顯示，分析師預估，止於今年9月底的去年度iPhone營收將成長4%至2,093億美元，是三年來最高成長率，本年度iPhone營收可能增加近5%至2,189億美元。

日系外資瑞穗證券也按讚iPhone 17系列後市，尤其iPhone 17標準版銷售明顯優於預期，高階款Pro和Pro Max需求也較上一代明顯增長。瑞穗證券預估，蘋果將iPhone 17系列出貨量由原預估的8,800萬支，上調至9,400萬支，調幅逾6.8%。

FT分析，iPhone 17系列在相機、顯示器和電池均大幅升級，吸引更多消費者升級老舊設備，同時慷慨大方的舊換新方案也持續提振銷售。中國大陸祭出平價手機政府補貼政策，則為iPhone 17標準版銷售帶來助益。

研調機構IDC副總裁傑羅尼莫也指出，蘋果供應鏈情況暗示iPhone 17系列訂單比去年iPhone 16「強勁許多」。美國銀行（BofA）分析師引用蘋果自家門市和電信商數據指出，iPhone 17系列出貨時間比前幾代iPhone更長，可能是需求強勁的跡象。

法人指出，台廠當中，台積電獨家代工iPhone處理器，鴻海則是最大組裝廠，大立光、玉晶光負責供應iPhone鏡頭，隨著iPhone 17系列銷售優於預期，蘋果勢必追加訂單，助攻相關供應鏈後續出貨。