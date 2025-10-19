晟銘電出貨瓶頸解除 Meta專案大單第4季出貨

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

機殼廠晟銘電（3013）業務告捷，已順利取得美系AI巨擘Meta的Minerva專案機櫃與機殼訂單，預計年底前開始量產出貨，為明年營運動能添增新動能。

晟銘電日前受制於Sidecar出貨瓶頸，致使今年以來營收增長幅度不如市場預期，如今隨著出貨瓶頸解除，法人推估第4季營收成長幅度將顯著提升，加上年底開始出貨Meta專案訂單，估計出貨動能有望從今年底一路延續至明年首季。

晟銘電今年前三季營收74.87億元，年增11.3%。晟銘電近期攜手廣達（2382）聯合取得Meta專案訂單，同時已獲得微軟通用伺服器訂單，主要出貨品項為水冷機櫃與一般機櫃，預料明年出貨比重有望隨著產能擴大而增加。

法人表示，隨著晟銘電Sidecar即將出貨，加上美系客戶ASIC專案已要開始量產，估計晟銘電最壞情況已過，整體營運將自今年第4季起開始顯著走升，中期需求無虞。

針對客戶訂單動向，晟銘電一向不予置評。不過，根據供應鏈調查，從Meta未來2年內所需要的Sidecar推算，機櫃需求將有機會達到45,150櫃的水準，換算市場產值約400億元，相較於今年僅100億元，激增四倍之多，而晟銘電為主要供應商之一，將受惠最深。

據悉，Meta在今年第3季敲定2至3個新一代ASIC專案，並在第4季啟動生產計畫，而廣達與晟銘電已攜手拿下Meta新一代ASIC專案，ASIC將由美商博通獨家供貨，晟銘電切入機櫃、部分水冷零組件與Sidecar供應鏈，廣達則將負責最終組裝，預估明年度將完整貢獻業績。

業界人士指出，廣達與晟銘電聯手推出的Sidecar方案，不僅價格方面極具市場競爭力，而且占地面積也是競爭對手的一半，因此才能獲得美系CSP客戶青睞，隨出貨瓶頸解除後，後續營收貢獻也將開始浮現。

