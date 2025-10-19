快訊

習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 提92共識與反台獨

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

川普邀台日韓企業領袖球敘 台積電因美中關係婉拒

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美韓兩國持續就關稅問題討論之際，數名頂尖的韓國商界領袖今天在美國總統川普位於海湖俱樂部的私人宅邸，與他進行高爾夫球敘。

「朝鮮日報」報導，除了韓國外，台灣和日本等亞洲企業代表也受邀這次球敘，其中台積電以「美中緊張關係帶來的負擔」為由婉拒出席。

根據韓聯社，今天早上，當地警方短暫封鎖連接川普海湖俱樂部（Mar-a-Lago）住所與川普國際高爾夫俱樂部（Trump International Golf Club）的道路，以便他的車隊通過。白宮隨行記者證實，他的車隊於上午9時15分抵達該俱樂部。

韓國代表團成員包括該國5大財團領袖：三星集團會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨，以及韓華集團副會長金東官。

據報導，這場會面是由軟銀創辦人孫正義安排，正值關鍵時刻，美韓兩盟邦之間關稅談判仍未達共識，以及重大的經濟利益懸而未決。外界相信，這次會面為韓國企業高層提供難得機會，能就多項議題直接與川普交流意見。

雖然目前尚不清楚川普在高爾夫球賽中與誰同組，但其中一家與會企業的人員在接受韓聯社電話採訪時表示，各集團領導人「很高興能與川普總統切磋球技，並討論各種議題」。

白宮拒絕隨行記者要求證實該消息的請求。

這場極具利害關係的高爾夫球敘，與在華府舉行的正式談判同時發生，這些韓國高層人員也正努力為持續進行的貿易談判尋求突破。

川普 美韓

延伸閱讀

川普支持度剩4成 全美湧反川示威浪潮

川普悄悄鬆綁對等關稅！擴大豁免品項曝光 疑為最高法院敗訴預作準備

華爾街日報：川普政府劍指索羅斯開放社會基金

全美數百萬人響應無王日 抗議川普強硬政策

相關新聞

2025年全球最受信賴公司 30台廠進榜 科技硬體業台積得第一

新聞周刊（Newsweek）公布1,000家「2025年全球最受信賴公司」，台灣有30家進榜，其中，在「科技硬體業」，由...

AI 工廠大揭密／鴻海機器人大軍衝產能 提升效率、加速流程與降低成本

走進一座巨大的人工智慧（AI）工廠，不分晝夜的運轉，生產智慧手機模具，或是AI伺服器。可是這個工廠，卻看不到什麼人影，生...

AI 工廠大揭密／台積電冰水系統 節能高手

AI不僅引領科技進步，台積電董事長魏哲家更看好台灣在AI趨勢下，發展多功能機器人、無人機、運用AI節能減碳等三領域相對有...

AI 工廠大揭密／研華自動化代理 決策利器

想像一個場景，過往一間工廠廠長進入戰情室，會盯著螢幕看所有生產指標，然後跟各單位幹部協調、討論，才能下達生產決策。

10月22日電路板展 七巨頭與會 對 PCB 業前景看法受關注

台灣電路板國際展會將於22日至24日登場，展會規模與參展數創新高，且今年有臻鼎、欣興、廣達等業界七大巨頭與會，加上近期P...

TSIA 年會 聚焦產業韌性

台灣半導體產業協會（TSIA）將於23日舉行2025年TSIA年會，有鑑於國際局勢變化迅速，數位經濟蓬勃發展與各領域智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。