川普邀台日韓企業領袖球敘 台積電因美中關係婉拒

在美韓兩國持續就關稅問題討論之際，數名頂尖的韓國商界領袖今天在美國總統川普位於海湖俱樂部的私人宅邸，與他進行高爾夫球敘。

「朝鮮日報」報導，除了韓國外，台灣和日本等亞洲企業代表也受邀這次球敘，其中台積電以「美中緊張關係帶來的負擔」為由婉拒出席。

根據韓聯社，今天早上，當地警方短暫封鎖連接川普海湖俱樂部（Mar-a-Lago）住所與川普國際高爾夫俱樂部（Trump International Golf Club）的道路，以便他的車隊通過。白宮隨行記者證實，他的車隊於上午9時15分抵達該俱樂部。

韓國代表團成員包括該國5大財團領袖：三星集團會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨，以及韓華集團副會長金東官。

據報導，這場會面是由軟銀創辦人孫正義安排，正值關鍵時刻，美韓兩盟邦之間關稅談判仍未達共識，以及重大的經濟利益懸而未決。外界相信，這次會面為韓國企業高層提供難得機會，能就多項議題直接與川普交流意見。

雖然目前尚不清楚川普在高爾夫球賽中與誰同組，但其中一家與會企業的人員在接受韓聯社電話採訪時表示，各集團領導人「很高興能與川普總統切磋球技，並討論各種議題」。

白宮拒絕隨行記者要求證實該消息的請求。

這場極具利害關係的高爾夫球敘，與在華府舉行的正式談判同時發生，這些韓國高層人員也正努力為持續進行的貿易談判尋求突破。