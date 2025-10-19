敲響金鐘獎 中華電、台灣大投資內容告捷

快訊

中央社／ 台北19日電

第60屆金鐘獎落幕，中華電出品戲劇及節目，包括「化外之醫」等共獲10獎，台灣大投資出品的「影后」奪5獎項；中華電信董事長簡志誠表示，續助台灣影視躍上世界舞台，台灣大總經理林之晨說，投入內容產業已7年，為台灣影視注入力量。

第60屆金鐘獎於18日落幕，中華電信（2412）出品戲劇及節目共獲10項，包括「化外之醫」獲戲劇類「戲劇節目男配角、男主角獎」等2獎、「星空下的黑潮島嶼」拿下「戲劇類節目造型設計、美術設計、原創歌曲、視覺特效、燈光、攝影」等6獎；節目類金鐘獎部分，男團選秀節目「原子少年2」奪「綜藝節目獎」、SCOOL也獲「節目類導播獎」。

台灣大哥大（3045）投資出品的年度話題戲劇「影后」一舉拿下5項獎項，包括「戲劇節目獎、女主角獎」、導演獎、女配角獎」，並在官方票選活動中，拿下「金鐘60最具人氣戲劇節目獎」。

中華電信出品戲劇及節目這屆金鐘獎共入圍37項獎。中華電信董事長簡志誠表示，中華電信與踢帕娛樂共同投資出品「原子少年2」，獲「綜藝節目獎」，中華電信參與「化外之醫」及「星空下的黑潮島嶼」等原創劇，匯集眾多台灣影視創作人才，均獲金鐘肯定，未來中華電將持續攜手影視團隊，打造更多好故事、好作品，助台灣影視躍上世界舞台。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大哥大支持主創「良人行影業」，除了投資，也為「影后」提供行銷與平台整合等助力。

林之晨並引用「影后」劇中新人史艾瑪的台詞，「信仰，是在看不見整段樓梯時，仍願意踏出第一步的勇氣」，呼應台灣大哥大7年來持續投入內容產業，自2018年起，台灣大哥大從OTT平台MyVideo出發，延伸至原創IP開發與跨國合製，至今已累積超過65部作品，屢獲金鐘、金馬及多項國際影展，2025年更啟動「商業編劇人才養成計畫」，為台灣影視注入走向國際的力量。

台灣大今年第7度敲響金鐘，包括「不夠善良的我們」、「八戒 決戰未來」及「疫起」等多部影視作品，共囊括24座金鐘與金馬獎、28項國外獎項，更創本土電信OTT投資電影，首度獲金馬獎的紀錄。

台灣大內容發展副總經理暨MOMO親子台總經理鄭偉柏表示，台灣原創IP成長需要產業鏈共同投入與支持，才能創造更大的商業價值，台灣大從前期開發、製作、發行、平台推廣到IP衍生發展，建構具影響力的內容生態系。

台灣大哥大 中華電信 金鐘獎

