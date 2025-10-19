英業達搶攻印度市場 深化在地合作

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

英業達（2356）與印度當地電子製造龍頭Dixon Technologies簽署具有里程碑意義的合資協議，共同推動筆記型電腦、伺服器、桌機及電子零組件在印度的在地化生產，合資公司Dixon IT Devices Private Limited將於2025年10月16日完成交易。英業達持股40%，Dixon持股60%，雙方強強聯手，攜手搶占印度蓬勃的IT硬體市場。

英業達成立於1975年，為全球前五大個人電腦專業代工廠商之一，擁有筆記型電腦、物聯網（IoT）及伺服器等領域的領先設計與製造實力，為全球知名品牌提供堅實的製造基礎。

Dixon副董事長Atul B. Lall表示：「我們非常榮幸攜手英業達這位全球IT硬體領袖，共同擴展筆記型電腦與伺服器等高成長領域布局，這是Dixon發展歷程中的重要里程碑。」

英業達總經理Jack Tsai表示：「Dixon是印度最具規模與實力的電子製造商之一，擁有成熟且高度自動化的生產體系，並與印度政府推動製造業在地化的政策高度契合。此次合資將充分結合Dixon卓越的在地製造能力與英業達在工程技術、供應鏈管理及系統整合方面的領先優勢，全面提升我們在印度市場的營運彈性與服務深度，打造多元化製造布局，強化供應鏈韌性，並優化整體成本效益，助力英業達實現全球化的長遠戰略。」

這場跨國策略結盟，將有力推動印度IT產業升級，加速英業達與Dixon在全球市場的競爭力，引領製造新紀元。

英業達 印度 伺服器

