台灣電路板展22日登場 鏈結半導體聚焦AI浪潮

中央社／ 台北19日電

台灣電路板展覽會（TPCA Show 2025）將於22日至24日登場，AI帶動算力需求暴增，驅動半導體與PCB產業鏈更緊密的結合，一共有超過670家國際大廠參展，展覽規模再創高峰，凸顯台灣PCB產業在AI浪潮中的關鍵角色。

台灣PCB產業在AI、高效能運算、衛星通訊與車電等市場拉動下，維持穩健成長動能，今年雖有匯率波動、消費性電子需求分歧以及中國大陸內需動能不足等因素干擾。

TPCA（台灣電路板協會）預估，2025年台灣PCB製造整體發展態勢，明顯優於過去兩年，預估全年總產值可望達新台幣9157億元，年增12.1%。

全球PCB產業關注的展會「第26屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2025）」將於22日至24日於台北南港展覽館舉辦。

AI帶動算力需求暴增，驅動半導體與PCB產業鏈更緊密的結合，今年展會主題聚焦「Energy Efficient AI：From Cloud to the Edge」，展覽內容涵蓋PCB、SMT、綠色科技、電子構裝與熱管理技術，展覽規模再創高峰，一共吸引1750個攤位、逾670家國際大廠參加，預期將超過7萬名與會者參與。

展覽也聚焦AI應用從大型資料中心延伸至邊緣裝置所帶來的技術挑戰與機會，凸顯半導體封裝、PCB、IC載板及先進技術在高效能、低功耗解決方案中的關鍵角色。

TPCA指出，今年開幕典禮，由欣興董事長曾子章揭開序幕，發表「因應AI系統成長－PCB供應鏈的機會與挑戰」主題演講，揭示AI時代下產業發展的關鍵契機，TPCA Show領袖高峰會則邀請廣達電腦執行副總楊麒令、TPCA理事長張元銘、臻鼎集團營運長李定轉、台光電子董事長董定宇及Prismark合夥人姜旭高等對談。

展覽第2天，「半導體與PCB異質整合高峰論壇」則有清華大學張忠謀講座教授史欽泰、SEMI全球董事會主席吳田玉、臻鼎科技集團董事長沈慶芳、臻鼎科技集團總經理簡禎富齊聚，共探產業鏈結。

2025年全球最受信賴公司 30台廠進榜 科技硬體業台積得第一

新聞周刊（Newsweek）公布1,000家「2025年全球最受信賴公司」，台灣有30家進榜，其中，在「科技硬體業」，由...

AI 工廠大揭密／鴻海機器人大軍衝產能 提升效率、加速流程與降低成本

走進一座巨大的人工智慧（AI）工廠，不分晝夜的運轉，生產智慧手機模具，或是AI伺服器。可是這個工廠，卻看不到什麼人影，生...

AI 工廠大揭密／台積電冰水系統 節能高手

AI不僅引領科技進步，台積電董事長魏哲家更看好台灣在AI趨勢下，發展多功能機器人、無人機、運用AI節能減碳等三領域相對有...

AI 工廠大揭密／研華自動化代理 決策利器

想像一個場景，過往一間工廠廠長進入戰情室，會盯著螢幕看所有生產指標，然後跟各單位幹部協調、討論，才能下達生產決策。

10月22日電路板展 七巨頭與會 對 PCB 業前景看法受關注

台灣電路板國際展會將於22日至24日登場，展會規模與參展數創新高，且今年有臻鼎、欣興、廣達等業界七大巨頭與會，加上近期P...

TSIA 年會 聚焦產業韌性

台灣半導體產業協會（TSIA）將於23日舉行2025年TSIA年會，有鑑於國際局勢變化迅速，數位經濟蓬勃發展與各領域智慧...

