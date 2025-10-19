台灣電路板展22日登場 鏈結半導體聚焦AI浪潮

台灣電路板展覽會（TPCA Show 2025）將於22日至24日登場，AI帶動算力需求暴增，驅動半導體與PCB產業鏈更緊密的結合，一共有超過670家國際大廠參展，展覽規模再創高峰，凸顯台灣PCB產業在AI浪潮中的關鍵角色。

台灣PCB產業在AI、高效能運算、衛星通訊與車電等市場拉動下，維持穩健成長動能，今年雖有匯率波動、消費性電子需求分歧以及中國大陸內需動能不足等因素干擾。

TPCA（台灣電路板協會）預估，2025年台灣PCB製造整體發展態勢，明顯優於過去兩年，預估全年總產值可望達新台幣9157億元，年增12.1%。

全球PCB產業關注的展會「第26屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2025）」將於22日至24日於台北南港展覽館舉辦。

AI帶動算力需求暴增，驅動半導體與PCB產業鏈更緊密的結合，今年展會主題聚焦「Energy Efficient AI：From Cloud to the Edge」，展覽內容涵蓋PCB、SMT、綠色科技、電子構裝與熱管理技術，展覽規模再創高峰，一共吸引1750個攤位、逾670家國際大廠參加，預期將超過7萬名與會者參與。

展覽也聚焦AI應用從大型資料中心延伸至邊緣裝置所帶來的技術挑戰與機會，凸顯半導體封裝、PCB、IC載板及先進技術在高效能、低功耗解決方案中的關鍵角色。

TPCA指出，今年開幕典禮，由欣興董事長曾子章揭開序幕，發表「因應AI系統成長－PCB供應鏈的機會與挑戰」主題演講，揭示AI時代下產業發展的關鍵契機，TPCA Show領袖高峰會則邀請廣達電腦執行副總楊麒令、TPCA理事長張元銘、臻鼎集團營運長李定轉、台光電子董事長董定宇及Prismark合夥人姜旭高等對談。

展覽第2天，「半導體與PCB異質整合高峰論壇」則有清華大學張忠謀講座教授史欽泰、SEMI全球董事會主席吳田玉、臻鼎科技集團董事長沈慶芳、臻鼎科技集團總經理簡禎富齊聚，共探產業鏈結。