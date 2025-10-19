美寬頻網路 市況大解讀

美國是全球第二大，僅次於中國大陸的寬頻市場，2024年累積固網寬頻用戶數超過1.3億戶，因此市場動態與商機發展自然受到產業關注。然而2025年川普總統展開第二任執政後，負責規劃與執行BEAD計畫、隸屬美國商務部的美國國家電信和資訊管理局（NTIA）隨即調整執行內容，並且將整體計畫延後數月甚至到2026年才執行；另一方面，當地大型寬頻服務商進行大型併購案，對於後續網路升級與擴大服務據點展現積極作為。這兩個看似不同的發展方向，對通訊產業界該如何解讀？

拜登政府有感於偏鄉數位落差與基礎建設的不足，推出高達425億美元、2021年啟動的寬頻公平存取和部署計畫（BEAD）。該計畫由NTIA主責、各州政府與寬頻服務商合作，完整調查建置地點需求，重點以「光纖」為網路升級核心，然而，執行單位需要對各州進行詳細布建調查與提案，因此到2025年僅有三個州完成書面程序並將進入到網路建設階段，總經費約14億美元。

川普團隊執政後，對BEAD的補助設計與高昂經費有不同想法，採為「技術中立」而非光纖優先的原則，只要建立在下傳／上行速度100／20Mbps、延遲100毫秒內的基礎上，能以最低成本提供服務的申請團隊將有最高機率獲選。對此，NTIA給予各州90天調整內容，並統一於美國時間2025年9月4日做為最終提案截止日，該單位將在收到提案書後90天內完成審查。這項發展代表：（一）光纖建網的比重勢必下修，並給予包括FWA、LEO等技術的申請業者更多機會；（二）包括已通過提案的三州，整體BEAD計畫進度將會延後，到2025第4季甚至2026上半年才有較為明朗的申請案獲准通過。

統計至2024年底，美國有線電視服務業者保有固網寬頻市場主導地位，其累積Cable Modem用戶數，在整體1.16億中占65%。兩大業者Comcast與Charter同期共有近0.62億用戶，無論是在同業甚至整個美國寬頻服務市場中都有高度主宰力。然而，美國已是高度成熟寬頻市場，國內各級城市已無太多新用戶可爭取，業者多進入資費價格戰來互搶用戶。同時，受到近年T-Mobile與Verizon推出的5G FWA獲得許多用戶青睞，有線電視服務商的寬頻用戶出現衰退，Comcast甚至在2025年第2季揭露流失22.6萬用戶。

美國電信業者，從固網寬頻市占可知其為市場相對弱勢一群，然而過去幾年5G FWA的成功為電信商帶來近1,200萬寬頻用戶，印證電信商發展固定家用／企業寬頻仍有機會；另一方面，BEAD計畫點燃美國光纖市場發展火種，也讓電信商對於固網投資轉為積極。主要指標包括2024年9月Verizon以200億美元現金收購同業Frontier，以及2025年5月AT&T以57.5億美元收購第三大固網電信商Lumen的消費者光纖寬頻「Quantum Fiber」事業。

兩大電信商收購同業都是要將可提供光纖到府（FTTH）的可觸及用戶極大化。過去幾季各家電信商的光纖用戶是呈現成長，可填補數位用戶線路（DSL）用戶衰退數字的表現。原本僅在行動通訊領域耕耘的T-Mobile也以成立合資企業收購光纖營運商的方式跨入固網寬頻市場，並於2025年7月推出FTTH服務。

BEAD計畫修正將讓美國偏鄉網路建設時程延後、拉低光纖設備需求的期望值，但也增加了FWA與LEO的發展機會。2025下半年到2026年的美國固網寬頻市場，即便有負面因素，有線電視業者與電信業者在非政府補助計畫的私有投資上，會呈現更強勁的投資動能。

川普推動的《大而美法案》，其中企業採購的新設備或資產支出全額折舊、美國本土研發支出可於發生年度全額扣抵等作法，以AT&T為例，業者評估將為其在2025年至2027年間節省65億至80億美元稅金。整體來看，美國寬頻市場未來一年發展樂觀，通訊設備商可掌握各家業者的動態，爭取在主流市場更多的出貨機會。（作者是資策會MIC資深產業分析師）