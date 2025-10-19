跨境能源交易 催生新商機

隨著全球加速邁向淨零轉型，能源已從單純的供應問題，轉變為區域間競合與產業發展的新舞台。各國積極發展再生能源、強化電網等基礎設施，此時跨境的能源交易不再限於傳統石油、煤炭或天然氣等化石燃料，更包括跨境的再生能源電力輸出。這股趨勢不僅推動上游的設備製造與技術輸出，更帶動中游的專案融資、工程服務，以及下游的數位化管理與綠電採購模式創新，催生新一波的綠色產業生態系統。

跨境再生能源電力交易的挑戰更為多層次。再生能源電力必須透過跨國電網即時輸送，涉及輸電基礎設施互聯互通、頻率與電壓標準的協調，且須確保跨境電力的安全與穩定性。此外，電力其「綠色屬性」亦須透過國際認可的憑證與追溯系統來加以驗證，因此牽涉到不同國家對再生能源定義、追蹤方法及市場制度的整合。這僅需要雙邊或多邊政府層級的合作，更仰賴區域能源規劃、標準制定與數位化監管工具的同步推進，才能使跨境再生能源交易落地並具備可持續性。

對企業而言，能源區域合作不只是「國與國之間的協議」，而是投資機會、合作契機與市場入口。無論是透過參與跨境再生能源專案、布局能源儲存與電網基礎建設，還是開發區域性的碳與綠電交易平台，都將成為下一波產業成長關鍵引擎。企業如能掌握這波浪潮，將在能源轉型的商業競賽中取得優勢。

觀察全球跨區能源合作案例，以東協跨國電網（APG）發展最早，1997年「東協願景2020」提出電網互聯概念，致力於2045年前建構東協會員國的整合電網，提升整體的能源安全與可靠性。由於東協各國電力資源分布不均，如寮國、馬來西亞具豐沛水力資源，而用電較集中於新加坡、泰國與馬來西亞等地，建置跨國電網除可優化東南亞地區的發用電配置，在東協各國積極開發風力、太陽能等再生能源的趨勢下，亦可同時促進具間歇性的再生電力調度利用。APG目前已建置約7.7GW電網容量，2040年目標容量則是17.6GW。

2014年新加坡與馬來西亞合作、開發東協會員國的多邊電力交易模式「寮泰馬新電力整合計畫」（LTMS-PIP）標誌APG發展的重要里程碑。該計畫2022年啟動，以寮國為主要電力輸出國，初期以100MW水力發電為示範目標，途經泰國與馬來西亞的電網，最終將電力輸至新加坡。LTMS-PIP促進東協會員國間電力政策協調與商業合作，更以「過路（網）收費機制」吸引當地政府參與，如原僅擔任輸電角色的泰國已表達有參與購買綠電的意願，後續可能與新加坡形成競購態勢。

新加坡的電力需求隨經濟發展而加速成長，能源政策以強化能源進口穩定性為主軸。2021年俄烏戰爭帶來的能源通膨，促使新加坡調整能源策略，推動能源種類多元化，除既有天然氣、燃煤等，也尋求再生能源、氫能等解方，且規劃於2035年前進口最多4GW的再生能源，約占未來總需求量30%。

歐盟2014年起實施單一電力市場措施，除跨國電力交易外，更在泛歐能源網路政策架構下，聚焦跨境的能源基礎建設，以區域合作方式推動計畫。歐盟電網是全球最大的跨境互聯電網，連結歐盟境內27個國家，與英國亦有海底電纜相連，總容量超過93GW，且歐盟也規劃到2030年電網跨境互連比率將達15%。

近期發生西班牙、葡萄牙的大停電事件，顯示出再生能源發電仍需一定程度的基載電力配合，更暴露兩國因與歐洲電網連結過低（僅5%）的弱點，致無法透過歐盟大電網即時調節，造成區域電網崩潰。

跨國間的能源合作已從傳統供應安全議題，進一步涵蓋基礎建設投資、制度創新、技術協調與市場設計等多元面向，也是區域經濟整合與產業升級的重要推力。展望未來，能否在能源區域合作中建立兼具技術韌性、制度透明與商業化發展的框架，將是各國與企業掌握這波能源轉型契機的重點。對於先行者而言，這不僅是參與國際能源合作的起點，更是搶占未來能源新秩序話語權的關鍵。

對企業來說，跨境電網也將帶動如上游智慧電網與再生能源的相關設備、工程與技術輸出需求，而中游亦須投融資金融服務，以擴大進入區域基礎建設的力道，下游則能憑藉ICT技術能力，持續發展數位化監管與綠電交易平台，在未來跨境能源市場中扮演要角。

（作者是資策會MIC資深產業分析師）